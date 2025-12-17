Trong dự thảo Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ và chỉ tiêu kê khai không cần thiết. Theo đó, bổ sung mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT đối với cá nhân, hộ kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí) để đáp ứng quy định tại luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thủ tục khai thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đáng chú ý, Hồ sơ khai thuế các trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân hoặc nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp tính trên doanh thu đã cắt giảm một số thủ tục hành chính. Cụ thể, cắt giảm bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ mẫu 01-2/BK-HĐKD gồm các thông tin nhập, xuất, tồn hàng hóa, chi phí nhân công, điện, nước, viễn thông, mặt bằng, quản lý... do cơ quan thuế có thông tin hàng hóa mua vào, bán ra trên dữ liệu hóa đơn điện tử và các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thực hiện ghi chép sổ sách kế toán về doanh thu, chi phí. Rà soát cắt giảm các chỉ tiêu về đăng ký thuế, về khảo sát thông tin kinh doanh... trên tờ khai.

Hồ sơ kê khai doanh thu, khai thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh như sau:

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện tờ khai theo mẫu số 01/CNKD.

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất x doanh thu tính thuế thì thực hiện tờ khai theo mẫu số 01/CNKD.

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế TNCN bằng thu nhập tính thuế x thuế suất gồm: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng là tờ khai theo mẫu số 01/CNKD; Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân là tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT.

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường, hồ sơ là tờ khai theo mẫu số 01/CNKD.

- Đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm, hồ sơ là tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-CNKD...

Thông tư cũng quy định hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa và tiếp nhận, xử lý hồ sơ cùng thời gian hoàn thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh.