Kinh tế Chính sách - Phát triển

Công bố các doanh nghiệp hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử

Mai Phương
Mai Phương
19/11/2025 15:55 GMT+7

Cục Thuế đã công bố danh sách các doanh nghiệp hỗ trợ cho hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo Cục Thuế, nhằm hưởng ứng, chung tay góp sức cùng ngành thuế, các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đã chủ động công khai thông tin về giải pháp, sản phẩm, dịch vụ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và mở rộng các chương trình ưu đãi, hỗ trợ miễn phí cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Công bố các doanh nghiệp hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử- Ảnh 1.

Hộ kinh doanh sẽ áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tính đến nay, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gửi Cục Thuế thông tin về các chương trình hỗ trợ cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với nhiều hình thức ưu đãi, khuyến mại. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể tham khảo để lựa chọn các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phù hợp với mô hình, chi phí và quy mô quản lý của đơn vị. Theo đó, danh sách cập nhật các đơn vị này đến ngày 18.11 đã có 35 công ty. Trong đó có nhiều doanh nghiệp khá quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử như Công ty cổ phần MISA, Công ty cổ phần Công nghệ Sapo, Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Công ty cổ phần TS24, Công ty cổ phần Bkav, Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice, Công ty cổ phần Công nghệ Haravan, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone), Công ty TNHH FPT IS, Công ty cổ phần Mắt Bão...

Thậm chí, một số doanh nghiệp đã công bố chương trình hỗ trợ cụ thể. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Công nghệ Sapo vừa mới công bố chương trình cung cấp hoàn toàn miễn phí gói hỗ trợ 24 tháng sử dụng phần mềm, 2.000 hóa đơn điện tử và 3 tháng sử dụng chữ ký số cho hộ kinh doanh tham gia chương trình. Bộ giải pháp miễn phí Sapo 6870 bao gồm quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử, kê khai thuế tự động ngay trên điện thoại di động. Song song đó, với các hộ kinh doanh có quy mô lớn hoặc đang trong quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp, Sapo cũng hỗ trợ miễn phí phần mềm kế toán Sapo Accounting, giúp hộ tuân thủ đầy đủ quy định về kê khai, hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán. Tương tự, VNPT TP.HCM cũng công bố chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh đăng ký triển khai mới. Trong thời gian khuyến mãi, khách hàng sẽ được miễn phí sáu tháng sử dụng phân hệ kế toán VNPT HKD bản nâng cao, miễn phí sáu tháng sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA và được tặng 1.000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền VNPT Invoice-POS. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31.12.2026, giúp hộ kinh doanh giảm đáng kể chi phí ban đầu khi chuyển đổi sang phương thức hóa đơn điện tử...



