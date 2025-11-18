Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn về thuế cho hộ kinh doanh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/11/2025 15:23 GMT+7

Nội dung trên được nêu trong Công văn 11154 của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện toàn diện chính sách thuế đối với khu vực cá nhân, hộ kinh doanh. Trọng tâm là ba nhóm nhiệm vụ lớn, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý thuế và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.

Cụ thể, giao cho Bộ Tài chính phối hợp xây dựng luật Quản lý thuế và luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đồng thời rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Bám sát tiến độ xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 198/2025/QH15 về phát triển kinh tế tư nhân, tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ nhằm hoàn thiện chính sách theo đúng mục tiêu đề ra.

Thứ hai, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý thuế. Một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh là xóa bỏ cơ chế khoán thuế, bảo đảm tính minh bạch, chính xác và thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp theo đúng định hướng của Nghị quyết 198/2025/QH15.

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn về thuế cho hộ kinh doanh- Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc cho cá nhân, hộ kinh doanh và có báo cáo trong tháng 12 tới

ẢNH: LAM NGHI

Thứ ba, Bộ Tài chính phải triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, tránh chạy theo phong trào hoặc mang tính hình thức.

Những vấn đề trên được Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 12 tới.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương có nhiệm vụ chủ động phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách thuế; kịp thời tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Thủ tướng giao cho Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trong việc đánh giá, phản biện chính sách và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời thúc đẩy việc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp một cách bền vững.

Trước đó, ngày 16.10, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo và đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho hộ kinh doanh theo đề xuất của Hội đồng Tư vấn chính sách của VCCI đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

Khám phá thêm chủ đề

hộ kinh doanh Bộ Tài chính Vướng mắc quản lý thuế
