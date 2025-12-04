Từ năm 2026, cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng online sẽ nộp thuế bao nhiêu?

Thu được 1 tỉ đồng/năm sẽ nộp thuế bao nhiêu?

Theo đề xuất mới của Chính phủ tại dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) trình Quốc hội, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân hoặc hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm (cao hơn đề xuất trước đó ở mức 200 triệu đồng/năm). Mức 500 triệu đồng/năm này cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Nếu được thông qua, ngưỡng 500 triệu đồng này cũng dự kiến được áp dụng chung khi tính thuế giá trị gia tăng đối với cá nhân và hộ kinh doanh. Dự kiến, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại kỳ họp này và có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Như vậy, kể từ giữa năm 2026, cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng sẽ phải nộp thuế như thế nào?

Hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng sẽ nộp thuế như thế nào từ năm 2026 ẢNH: NG.NGA

Hiện nay, cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng (bao gồm cả trực tiếp hay bán hàng online) không kèm các dịch vụ khác thì được phân loại là hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa sẽ phải đóng thuế giá trị gia tăng 1% và thuế thu nhập cá nhân 0,5%. Tổng cộng hai loại thuế mà cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng trực tiếp hay bán hàng online phải đóng là 1,5% trên tổng doanh thu. Nếu doanh thu trong năm đạt 1 tỉ đồng thì số thuế phải nộp 15 triệu đồng, tương ứng 1,25 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ tháng 7.2026 trở đi, khi luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực thì hộ kinh doanh và cá nhân bán hàng online có doanh thu 1 tỉ đồng/năm chỉ còn đóng thuế 1,5% x 500 triệu đồng (sau khi được trừ 500 triệu đồng theo quy định), tương ứng số thuế 7,5 triệu đồng. Như vậy, số thuế phải nộp sẽ giảm 50% so với quy định hiện nay.

Dự thảo luật cũng cho phép các cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu cao hơn có thể lựa chọn việc nộp thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) với các mức thuế suất tương tự như các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Cụ thể, các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng thì có thể chọn cách áp dụng tính thuế theo thu nhập với mức thuế suất 15% (bằng với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có doanh thu tương đồng). Trường hợp này, nếu cá nhân bán hàng online có doanh thu 1 tỉ đồng/năm, sau khi được khấu trừ 500 triệu đồng không bị tính thuế, nếu xác định được chi phí thì chỉ nộp thuế trên lợi nhuận như doanh nghiệp. Giả sử thu nhập (lợi nhuận) là 100 triệu đồng thì số thuế phải nộp bằng 15% x 100 triệu đồng = 15 triệu đồng; nếu lợi nhuận còn lại là 50 triệu đồng thì số thuế phải nộp bằng 15% x 50 triệu đồng = 7,5 triệu đồng (tương đương như số thuế phải nộp theo tỷ lệ 1,5% x doanh thu); nếu lợi nhuận còn lại dưới 50 triệu đồng thì số thuế phải nộp sẽ thấp hơn phương pháp nộp.

Cá nhân, hộ kinh doanh nên chọn đóng thuế trên doanh thu?

Theo ước tính, số thuế mà cá nhân và hộ kinh doanh phải nộp theo luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương án nộp thuế trên doanh thu hay nộp thuế trên thu nhập.

Hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng nên chọn nộp thuế trên doanh thu nếu không quen sổ sách kế toán ẢNH: LAM NGHI

Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, cho rằng nhiều cá nhân, hộ kinh doanh không quen sổ sách chứng từ thì việc xác định chi phí trong hoạt động kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, hộ kinh doanh vẫn đang gặp áp lực lớn nhất về hóa đơn đối với nguồn hàng đầu vào nên càng khó khăn để xác nhận chi phí. Hơn nữa, vẫn còn tình trạng nhiều nơi gian lận hóa đơn, cơ sở xuất hóa đơn có thể ngưng hoạt động... thì chi phí dễ bị cơ quan thuế loại bỏ. Khi đó hộ kinh doanh sẽ phải nộp thuế nhiều hơn. Do đó, ông cho rằng nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nếu chưa quen với thủ tục hồ sơ kế toán thì có thể chọn phương pháp kê khai nộp thuế trên doanh thu. Đối với những người bán hàng trực tiếp hay online thì thuế suất của hai loại thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân 1,5% trên doanh thu chịu thuế không phải là cao. Riêng đối với những hộ kinh doanh có doanh thu lớn gần tiệm cận ngưỡng 3 tỉ đồng/năm thì nên xem xét chuyển sang đăng ký thành doanh nghiệp để có nhiều hỗ trợ theo các chính sách khuyến khích của nhà nước.

"Quan trọng nhất là chờ luật Thuế thu nhập cá nhân lần này được thông qua thì có áp dụng sớm từ đầu năm 2026 đối với ngưỡng doanh thu tính thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh hay không? Nếu được áp dụng sớm đồng bộ cùng với luật Thuế giá trị gia tăng thì hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng sẽ được giảm thuế hơn so với hiện hành", luật sư Trần Xoa chia sẻ thêm.