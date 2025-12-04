Lưu ý đặc biệt giúp doanh nghiệp tránh bị phạt về thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ tại buổi họp báo chuyên đề do Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 4.12, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Khánh Huyền, Tổ trưởng Tổ Quản lý thuế (Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Cục Hải quan), cho biết từ khi luật Thuế giá trị gia tăng 2024 có hiệu lực (từ ngày 1.7 - PV) đến nay, cơ quan hải quan cũng như cơ quan quản lý liên quan nhận được rất nhiều phản ánh vướng mắc từ phía doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền, Tổ trưởng Tổ Quản lý thuế (Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Cục Hải quan), trao đổi tại buổi họp báo ẢNH: HQ

Cụ thể như vấn đề giảm thuế giá trị gia tăng, thu thuế giá trị gia tăng hàng hóa trị giá thấp, hay thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc thú y…, cơ quan hải quan đã phối hợp với đơn vị liên quan từng bước giải quyết.

Điển hình, Cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp và hải quan địa phương đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc thú y, vắc xin thú y.

Sau khi thống nhất với các đơn vị khác thuộc Bộ Tài chính như Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Vụ Pháp chế; Cục Thuế, Cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau: hàng hóa nhập khẩu nếu được xác định là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc xin thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu nếu được xác định là thuốc thú y, vắc xin thú y thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Bà Huyền lưu ý, luật Thuế giá trị gia tăng 2024 đề cập một số nhóm quy định chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo công tác quản lý của cơ quan hải quan.

Đó là chuyển hàng hóa từ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% để thu hẹp đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón, tàu khai thác thủy sản tại vùng biển, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Chuyển hàng hóa từ đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10% để thu hẹp đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất thấp đối với mặt hàng đường, phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn; các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học; nhựa thông sơ chế; lâm sản chưa qua chế biến.

Không rõ mức thuế suất thì chọn thuế suất cao nhất

Tổ trưởng Tổ Quản lý thuế đặc biệt phân tích kỹ nội dung quy định về nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất giá trị gia tăng khác nhau (bao gồm cả đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng) phải khai thuế giá trị gia tăng theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ. Nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Có hiệu lực từ ngày 1.7, luật Thuế giá trị gia tăng đề cập nhiều nội dung đổi mới so với trước đó

ẢNH: NGỌC THẮNG

"Doanh nghiệp phải khai thuế giá trị gia tăng theo từng mức thuế suất áp dụng với từng loại hàng hóa, dịch vụ đang kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế là, có thể cùng loại hàng hóa nhưng khâu nhập khẩu khai thuế suất 5%, khâu kế toán lại khai thuế suất 10% ở đầu ra.

Pháp luật đều đã có quy định, song trong thực tiễn thực hiện, doanh nghiệp có cách hiểu không rõ ràng, khác nhau giữa các bộ phận, không biết chắc chắn thì phải chọn mức thuế suất cao nhất để đảm bảo quyền lợi, giảm thiểu rủi ro, tránh trường hợp khai sai rồi bị phạt", bà Huyền nói.

Ngoài chủ động lựa chọn cách khai, nộp thuế như trên, theo bà Huyền, nếu có vướng mắc, doanh nghiệp nên chủ động hỏi để có hướng dẫn rõ ràng từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Kênh đầu tiên doanh nghiệp có thể hỏi là đơn vị hải quan cửa khẩu, sau đó là Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, các đơn vị thuế nội địa. Mức cao nhất, doanh nghiệp có thể gửi thắc mắc tới Bộ Tài chính.

Triển khai thuế giá trị gia tăng, cơ quan quản lý liên quan sát sườn là cơ quan hải quan và cơ quan thuế. "Chúng tôi thực hiện theo nguyên tắc của pháp luật. Nếu có cách hiểu khác nhau giữa doanh nghiệp, cơ quan hải quan, cơ quan thuế, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí sẽ là đơn vị chủ trì quyết định phương án cuối cùng", bà Huyền thông tin thêm.