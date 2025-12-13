Thanh Niên và tôi: 'Sống đẹp' hỗ trợ đắc lực cho công việc giảng dạy của tôi

Qua Báo Thanh Niên giúp soi lại kỹ năng sư phạm của mình...

Đọc báo và cập nhật tin tức mỗi ngày là một thói quen và cũng là một công việc cần thiết với một giáo viên như tôi. Thanh Niên Online luôn là tờ báo tôi lựa chọn để đọc vì độ tin cậy về tính chính xác và sự mới mẻ, hấp dẫn của thông tin.

Là giáo viên vừa giảng dạy vừa làm công tác chủ nhiệm ở môi trường giáo dục thường xuyên, ngoài việc dạy tri thức, bản thân tôi luôn phải nỗ lực tìm ra phương pháp hiệu quả để rèn luyện ý thức cho học trò. Việc thường xuyên đọc chuyên mục Sống đẹp trên Báo Thanh Niên Online giúp tôi tự soi lại kỹ năng sư phạm của mình.

Những bài viết về sự thấu hiểu, sẻ chia trong chuyên mục này giúp tôi tự sửa đổi để biết lắng nghe học trò thay vì trách phạt. Tôi muốn tìm hiểu lý do thực sự sau mỗi lần học trò mắc lỗi. Tôi biết nhận ra ánh mắt chán nản, mệt mỏi của học trò để khéo léo trình chiếu hình ảnh minh họa từ những bài viết, những nhân vật truyền cảm hứng trên chuyên mục Sống đẹp của Báo Thanh Niên.

Quả nhiên những hình ảnh minh họa ấy đã có sức nặng, tác động mạnh mẽ đến thái độ, ý thức học tập, ý thức rèn luyện của phần lớn học trò. Giúp các em lấy lại sự tự tin, lạc quan trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Học sinh sử dụng hình ảnh trong chuyên mục Sống đẹp của Báo Thanh Niên để thảo luận về vấn đề vượt lên nghịch cảnh ở tiết nói và nghe ngữ văn lớp 11 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

... và giúp tôi có sự thấu cảm với học trò

Đọc những bài viết trong chuyên mục Sống đẹp của Báo Thanh Niên Online không chỉ giúp tôi có sự thay đổi suy nghĩ để thấu cảm với học trò, mà nội dung những bài viết trong chuyên mục cũng rất hữu ích đối với một giáo viên giảng dạy môn ngữ văn như tôi. Tôi có thể hướng dẫn học trò đọc, chắt lọc ra những thông tin về cá nhân, tập thể có lối sống đẹp để minh họa cho kiểu bài viết nghị luận về một vấn đề xã hội.

Dẫn chứng được chắt lọc từ chuyên mục Sống đẹp đảm bảo tính xác đáng, mới mẻ và phù hợp với thời đại. Chẳng hạn khi bàn về vấn đề "vượt lên nghịch cảnh" hay "nghị lực trong cuộc sống", học sinh có thể tìm đọc bài viết Cho đời thêm xanh của tác giả Đặng Hoàng An để có thêm dẫn chứng về sự vươn lên của kình ngư khuyết tật Nguyễn Thị Sari. Các em cũng có thể đọc bài Cánh Én chở mùa xuân của Hoàng Ngọc Thanh; bài 'Cánh Én Nhỏ' lan tỏa thông điệp sống đẹp xúc động của tác giả Thế Sang để biết về chị Huỳnh Thị Thanh Thảo (bút danh Én nhỏ) với thông điệp "Được sống là hạnh phúc, còn sống là còn hy vọng" và "Sinh ra không lành lặn không phải là bất hạnh, chỉ là bất tiện mà thôi".

Ngoài ra còn rất nhiều những bài viết lan tỏa về lòng nhân ái, sự sẻ chia… trong chuyên mục Sống đẹp của Báo Thanh Niên Online giúp học trò của tôi có thêm kiến thức đưa vào bài văn của mình để bài viết trở nên hấp dẫn, sinh động, thuyết phục hơn. Có thể khẳng định việc thường xuyên cập nhật chuyên mục Sống đẹp của Báo Thanh Niên Online đã giúp tôi tự tin hơn trong công việc giảng dạy môn ngữ văn ở trường phổ thông.

Nhận thấy chuyên mục Sống đẹp trên Báo Thanh Niên rất ý nghĩa, tôi không chỉ dừng lại ở việc đọc các bài viết mà còn tham gia vào cuộc thi viết Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức. Cuộc thi viết Sống đẹp lần thứ 5 năm 2025 có chủ đề Sự diệu kỳ của lòng nhân ái vừa kết thúc với nhiều bài viết về những tấm gương sống đẹp đến từ mọi ngành nghề, mọi vùng miền trên Tổ quốc. Mỗi bài viết là mỗi câu chuyện lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng. Ở lần thi viết Sống đẹp lần thứ 5 này, tôi tham gia hạng mục viết truyện ngắn. Thật vui khi truyện Trên điệp trùng cao nguyên đá của tôi được Ban tổ chức duyệt đăng bài.

Trước đó, ở cuộc thi viết Sống đẹp lần 3 năm 2023, truyện ngắn Lựa chọn của tôi cũng được Ban tổ chức cuộc thi duyệt đăng. Dù chưa thể chạm đến giải thưởng nhưng được tham gia viết và được Ban tổ chức lựa chọn đăng bài đã là niềm hạnh phúc với tôi. Bởi sau mỗi lần tham gia viết là một lần tôi rèn luyện kỹ năng hành văn, rèn luyện kỹ năng lựa chọn câu từ… và đặc biệt là được góp phần lan tỏa thông điệp sống đẹp đến mọi người. Cuộc thi viết Sống đẹp của Báo Thanh Niên được tổ chức hằng năm thực sự là một sân chơi ý nghĩa với tôi, góp phần cộng hưởng vào công việc giảng dạy của tôi.

Có thể nói tờ báo Thanh Niên, đặc biệt là những bài viết trong chuyên mục Sống đẹp đã hỗ trợ đắc lực cho tôi và học trò của tôi trong việc dạy và học. Hơn thế, việc đọc những bài viết trong chuyên mục này còn thôi thúc tôi tích cực lan tỏa đến học trò thông điệp "sống đẹp" ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.