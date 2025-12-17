Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
17/12/2025 04:10 GMT+7

Tin tức Các siêu dự án của kỷ nguyên mới, Cơ hội đi vào lịch sử của đội tuyển nữ VN, Nhà Trắng nêu cách đảm bảo an ninh 'rất mạnh' cho Ukraine… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 17.12.2025.

Các siêu dự án của kỷ nguyên mới

Chỉ còn 2 ngày nữa, 34 tỉnh, thành trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án. Với tổng vốn trên 3,4 triệu tỉ đồng, đây là đợt đổ vốn cho hạ tầng lớn nhất trong lịch sử, kỳ vọng tạo sức bật mạnh mẽ đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

- Ảnh 1.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hôm 15.12, chuẩn bị sẵn sàng cho các chuyến bay chính thức ngày 19.12

ẢNH: ĐỘC LẬP

Cơ hội đi vào lịch sử của đội tuyển nữ VN

Đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ có lần thứ 9 vô địch SEA Games và lần thứ 5 lên ngôi hậu liên tiếp nếu vượt qua Philippines trong trận chung kết tại Chonburi (Thái Lan) lúc 19 giờ 30 hôm nay 17.12.

- Ảnh 2.

Huỳnh Như (9) sẽ cùng đội tuyển nữ VN vô địch SEA Games 33?

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhà Trắng nêu cách đảm bảo an ninh "rất mạnh" cho Ukraine

Mỹ đã đề nghị cung cấp đảm bảo an ninh kiểu NATO cho Ukraine khi các nhà đàm phán báo cáo về tiến triển trong những cuộc đàm phán mới nhất nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

- Ảnh 3.

Xe tăng Abrams thuộc Lục quân Mỹ tham gia cuộc tập trận của các nước NATO ở Ba Lan vào ngày 17.9

ẢNH: AFP

