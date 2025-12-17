Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.12.2025

Các siêu dự án của kỷ nguyên mới

Chỉ còn 2 ngày nữa, 34 tỉnh, thành trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án. Với tổng vốn trên 3,4 triệu tỉ đồng, đây là đợt đổ vốn cho hạ tầng lớn nhất trong lịch sử, kỳ vọng tạo sức bật mạnh mẽ đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hôm 15.12, chuẩn bị sẵn sàng cho các chuyến bay chính thức ngày 19.12 ẢNH: ĐỘC LẬP

Cơ hội đi vào lịch sử của đội tuyển nữ VN

Đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ có lần thứ 9 vô địch SEA Games và lần thứ 5 lên ngôi hậu liên tiếp nếu vượt qua Philippines trong trận chung kết tại Chonburi (Thái Lan) lúc 19 giờ 30 hôm nay 17.12.

Huỳnh Như (9) sẽ cùng đội tuyển nữ VN vô địch SEA Games 33? ẢNH: KHẢ HÒA

Nhà Trắng nêu cách đảm bảo an ninh "rất mạnh" cho Ukraine

Mỹ đã đề nghị cung cấp đảm bảo an ninh kiểu NATO cho Ukraine khi các nhà đàm phán báo cáo về tiến triển trong những cuộc đàm phán mới nhất nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.