Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.12.2025

Giải "cơn khát" vốn cho hạ tầng chiến lược

Sắp tới một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm sẽ được cho vay ưu đãi lãi suất Ảnh: Hải Phong

Các dự án hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược sẽ được ngân hàng cho vay ưu đãi từ nay đến hết năm 2030. Chương trình tín dụng vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố sẽ tạo cú hích mới cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Ngân hàng đua tăng lãi suất tiết kiệm

Ngân hàng tăng cường huy động vốn cuối năm Ảnh: Ngọc Thắng

Cuộc đua lãi suất những ngày cuối năm càng nóng hơn khi xuất hiện mức 8%/năm. Mức chênh lệch giữa các ngân hàng đang để ngỏ khả năng người gửi tiền sẽ tìm đến chỗ sinh lời cao cho đồng vốn của mình.

Chung kết SEA Games 33: Đội tuyển nữ VN quyết thắng kình địch Philippines

Đội tuyển nữ VN thắng giòn giã trước Indonesia Ảnh: KHẢ HÒA

Màn so tài với Philippines ở chung kết SEA Games 33 là thuốc thử cho bản lĩnh thực thụ của đội tuyển nữ VN.