Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
15/12/2025 04:06 GMT+7

Tin tức Giải 'cơn khát' vốn cho hạ tầng chiến lược, Ngân hàng đua tăng lãi suất tiết kiệm, Chung kết SEA Games 33: Đội tuyển nữ VN quyết thắng kình địch Philippines… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 15.12.2025.

Giải "cơn khát" vốn cho hạ tầng chiến lược

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.12.2025 - Ảnh 1.

Sắp tới một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm sẽ được cho vay ưu đãi lãi suất

Ảnh: Hải Phong

Các dự án hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược sẽ được ngân hàng cho vay ưu đãi từ nay đến hết năm 2030. Chương trình tín dụng vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố sẽ tạo cú hích mới cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Ngân hàng đua tăng lãi suất tiết kiệm

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.12.2025 - Ảnh 2.

Ngân hàng tăng cường huy động vốn cuối năm

Ảnh: Ngọc Thắng

Cuộc đua lãi suất những ngày cuối năm càng nóng hơn khi xuất hiện mức 8%/năm. Mức chênh lệch giữa các ngân hàng đang để ngỏ khả năng người gửi tiền sẽ tìm đến chỗ sinh lời cao cho đồng vốn của mình.

Chung kết SEA Games 33: Đội tuyển nữ VN quyết thắng kình địch Philippines

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.12.2025 - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ VN thắng giòn giã trước Indonesia

Ảnh: KHẢ HÒA

Màn so tài với Philippines ở chung kết SEA Games 33 là thuốc thử cho bản lĩnh thực thụ của đội tuyển nữ VN.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.12.2025

Tin tức Tăng tốc điện hạt nhân; Những "bông hồng thép" của thể thao VN; "Nóng" cuộc đua AI bên ngoài trái đất... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.12.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.12.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in SEA Games 33 vốn cho hạ tầng chiến lược tăng lãi suất tiết kiệm Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận