Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.12.2025

Tăng tốc điện hạt nhân

Ngoài doanh nghiệp nhà nước, khu vực tư nhân cũng được khuyến khích nghiên cứu, đầu tư phát triển điện hạt nhân module nhỏ (SMR). Với sự cởi mở này, dự báo thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mới trong thời gian tới sẽ sôi động, hấp dẫn hơn. (trang 4)

Vị trí đặt Nhà máy điện hạt nhân số 1 tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Những "bông hồng thép" của thể thao VN

Hôm qua (13.12) thực sự là một ngày thi đấu rực sáng của nhiều VĐV nữ VN trên đất Thái Lan. Trong đó, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương (karate) và Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) là những cái tên nổi bật. (trang 19)

Nguyễn Thị Oanh sắp trở thành VĐV điền kinh thành công nhất lịch sử ẢNH: NHẬT THỊNH

"Nóng" cuộc đua AI bên ngoài trái đất

Các cường quốc đang mở rộng cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) ra ngoài trái đất, với mục tiêu xây dựng các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo - nơi hội tụ nguồn năng lượng gần như vô hạn, khả năng làm mát tự nhiên và lợi thế chiến lược dài hạn. (trang 23)