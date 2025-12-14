Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
14/12/2025 04:25 GMT+7

Tin tức Tăng tốc điện hạt nhân; Những "bông hồng thép" của thể thao VN; "Nóng" cuộc đua AI bên ngoài trái đất... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.12.2025.

Tăng tốc điện hạt nhân

Ngoài doanh nghiệp nhà nước, khu vực tư nhân cũng được khuyến khích nghiên cứu, đầu tư phát triển điện hạt nhân module nhỏ (SMR). Với sự cởi mở này, dự báo thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mới trong thời gian tới sẽ sôi động, hấp dẫn hơn. (trang 4)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.12.2025 - Ảnh 1.

Vị trí đặt Nhà máy điện hạt nhân số 1 tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Những "bông hồng thép" của thể thao VN

Hôm qua (13.12) thực sự là một ngày thi đấu rực sáng của nhiều VĐV nữ VN trên đất Thái Lan. Trong đó, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương (karate) và Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) là những cái tên nổi bật. (trang 19)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.12.2025 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh sắp trở thành VĐV điền kinh thành công nhất lịch sử

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Nóng" cuộc đua AI bên ngoài trái đất

Các cường quốc đang mở rộng cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) ra ngoài trái đất, với mục tiêu xây dựng các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo - nơi hội tụ nguồn năng lượng gần như vô hạn, khả năng làm mát tự nhiên và lợi thế chiến lược dài hạn. (trang 23)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.12.2025 - Ảnh 3.

Các cường quốc chạy đua xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo

ẢNH: REUTERS

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Điện hạt nhân Thái Lan Cường quốc AI
