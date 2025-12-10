Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
10/12/2025 03:48 GMT+7

Tin tức Thanh Niên chung tay đào tạo truyền thông, Đề xuất giảm 70% tiền sử dụng đất cho người dân, Ukraine điều chỉnh kế hoạch hòa bình của Mỹ… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.12.2025.

Thanh Niên chung tay đào tạo truyền thông

Báo Thanh Niên mong muốn được cùng các trường ĐH đối tác chung tay tạo nên một hệ sinh thái đào tạo đáp ứng được những thách thức mang tính nền tảng.

Đời sống và Tin tức nổi bật trên báo Thanh Niên ngày 10 . 12 . 2025 - Ảnh 1.

Sinh viên các trường ĐH tham gia chương trình đào tạo, trải nghiệm thực tế tại Báo Thanh Niên

Ảnh: Ngọc Mai

Đề xuất giảm 70% tiền sử dụng đất cho người dân

Trong dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ vướng mắc khi triển khai luật Đất đai, Bộ Tài chính đề xuất cho phép người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất chỉ cần đóng 30% tiền sử dụng đất trong hạn mức và 50% vượt hạn mức thay vì thu 100% như hiện nay.

Đời sống và Tin tức nổi bật trên báo Thanh Niên ngày 10 . 12 . 2025 - Ảnh 2.

Tiền sử dụng đất hiện nay đang là gánh nặng cho người dân

Ảnh: Đình Sơn

Ukraine điều chỉnh kế hoạch hòa bình của Mỹ

Ukraine sửa đổi kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, sau cuộc đàm phán với 3 nước châu Âu, trong khi tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ của phương Tây.

Đời sống và Tin tức nổi bật trên báo Thanh Niên ngày 10 . 12 . 2025 - Ảnh 3.

Từ trái qua: Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Starmer, Tổng thống Macron và Thủ tướng Merz tại số 10 phố Downing ở London hôm 8.12

Ảnh: AP

