Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.12.2025

Thanh Niên chung tay đào tạo truyền thông
Báo Thanh Niên mong muốn được cùng các trường ĐH đối tác chung tay tạo nên một hệ sinh thái đào tạo đáp ứng được những thách thức mang tính nền tảng.
Đề xuất giảm 70% tiền sử dụng đất cho người dân
Trong dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ vướng mắc khi triển khai luật Đất đai, Bộ Tài chính đề xuất cho phép người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất chỉ cần đóng 30% tiền sử dụng đất trong hạn mức và 50% vượt hạn mức thay vì thu 100% như hiện nay.
Ukraine điều chỉnh kế hoạch hòa bình của Mỹ
Ukraine sửa đổi kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, sau cuộc đàm phán với 3 nước châu Âu, trong khi tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ của phương Tây.
Bình luận (0)