Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.12.2025

Thanh Niên chung tay đào tạo truyền thông

Báo Thanh Niên mong muốn được cùng các trường ĐH đối tác chung tay tạo nên một hệ sinh thái đào tạo đáp ứng được những thách thức mang tính nền tảng.

Sinh viên các trường ĐH tham gia chương trình đào tạo, trải nghiệm thực tế tại Báo Thanh Niên Ảnh: Ngọc Mai

Đề xuất giảm 70% tiền sử dụng đất cho người dân

Trong dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ vướng mắc khi triển khai luật Đất đai, Bộ Tài chính đề xuất cho phép người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất chỉ cần đóng 30% tiền sử dụng đất trong hạn mức và 50% vượt hạn mức thay vì thu 100% như hiện nay.

Tiền sử dụng đất hiện nay đang là gánh nặng cho người dân Ảnh: Đình Sơn

Ukraine điều chỉnh kế hoạch hòa bình của Mỹ

Ukraine sửa đổi kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, sau cuộc đàm phán với 3 nước châu Âu, trong khi tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ của phương Tây.