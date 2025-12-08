Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
08/12/2025 03:27 GMT+7

Tin tức Visa mở đường băng cho du lịch cất cánh, U.23 VN quyết giữ mạch thắng trước U.23 Malaysia, Vùng rốn lũ dưới 'họng' 2 thủy điện… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.12.2025.

Visa mở đường băng cho du lịch cất cánh

Liên tiếp những quyết sách mở thị thực (visa) được ban hành cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của VN trên hành trình đột phá du lịch.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.12.2025 - Ảnh 1.

Quyết định mở rộng danh sách cửa khẩu cho phép sử dụng thị thực điện tử (e-visa) được đánh giá là sẽ tạo đột phá phát triển sản phẩm du lịch biển - núi - sông liên vùng

ẢNH: BÁ DUY

U.23 VN quyết giữ mạch thắng trước U.23 Malaysia

Đội tuyển U.23 VN tự tin sẽ kéo dài mạch thắng trước U.23 Malaysia để bước vào vòng bán kết SEA Games 33 với tư cách nhất bảng B.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.12.2025 - Ảnh 2.

Đội tuyển U.23 VN tập trung tối đa cho mục tiêu đánh bại U.23 Malaysia tại SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vùng rốn lũ dưới "họng" 2 thủy điện

Dẫu đã quen với cảnh chạy lũ, dọn lũ, người dân thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hòa, Đắk Lắk; thuộc H.Sơn Hòa, Phú Yên cũ) vẫn "thất thủ" trước đợt lũ lịch sử vừa quét qua. Lũ ập đến, nhấn chìm nhà cửa, hoa màu, đẩy vùng quê hiền hòa vào cảnh tiêu điều chưa từng thấy.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.12.2025 - Ảnh 3.

Thôn Thạnh Hội nằm bên sông Ba, có vị trí như một thung lũng nên thường bị nước lũđe dọa mỗi khi có mưa lớn

ẢNH: HỮU TÚ

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.12.2025

Tin tức Vì sao giải tỏa nhà trên kênh rạch "chậm dần đều" ?; Điện ảnh Việt trước khát vọng phát triển bền vững; Trung Quốc lại cấp tập gia tăng quân sự ở Biển Đông... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.12.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên du lịch U.23 VN Báo Thanh Niên du khách Visa thủy điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận