Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.12.2025

Visa mở đường băng cho du lịch cất cánh
Liên tiếp những quyết sách mở thị thực (visa) được ban hành cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của VN trên hành trình đột phá du lịch.
U.23 VN quyết giữ mạch thắng trước U.23 Malaysia
Đội tuyển U.23 VN tự tin sẽ kéo dài mạch thắng trước U.23 Malaysia để bước vào vòng bán kết SEA Games 33 với tư cách nhất bảng B.
Vùng rốn lũ dưới "họng" 2 thủy điện
Dẫu đã quen với cảnh chạy lũ, dọn lũ, người dân thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hòa, Đắk Lắk; thuộc H.Sơn Hòa, Phú Yên cũ) vẫn "thất thủ" trước đợt lũ lịch sử vừa quét qua. Lũ ập đến, nhấn chìm nhà cửa, hoa màu, đẩy vùng quê hiền hòa vào cảnh tiêu điều chưa từng thấy.
