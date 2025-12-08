Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.12.2025

Visa mở đường băng cho du lịch cất cánh

Liên tiếp những quyết sách mở thị thực (visa) được ban hành cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của VN trên hành trình đột phá du lịch.

Quyết định mở rộng danh sách cửa khẩu cho phép sử dụng thị thực điện tử (e-visa) được đánh giá là sẽ tạo đột phá phát triển sản phẩm du lịch biển - núi - sông liên vùng ẢNH: BÁ DUY

U.23 VN quyết giữ mạch thắng trước U.23 Malaysia

Đội tuyển U.23 VN tự tin sẽ kéo dài mạch thắng trước U.23 Malaysia để bước vào vòng bán kết SEA Games 33 với tư cách nhất bảng B.

Đội tuyển U.23 VN tập trung tối đa cho mục tiêu đánh bại U.23 Malaysia tại SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vùng rốn lũ dưới "họng" 2 thủy điện

Dẫu đã quen với cảnh chạy lũ, dọn lũ, người dân thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hòa, Đắk Lắk; thuộc H.Sơn Hòa, Phú Yên cũ) vẫn "thất thủ" trước đợt lũ lịch sử vừa quét qua. Lũ ập đến, nhấn chìm nhà cửa, hoa màu, đẩy vùng quê hiền hòa vào cảnh tiêu điều chưa từng thấy.