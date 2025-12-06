Chi hơn 8 triệu đồng sắm đồ đi du lịch Đà Lạt, nhưng phải tạm hoãn vì...

Những ngày đầu tháng 12, nhiều tuyến đèo dẫn vào Đà Lạt như: Prenn, Mimosa, Gia Bắc… liên tục xảy ra sạt lở. Theo Thanh Niên đã đưa tin ngày 5.12, đèo Prenn đã được tạm thời cho lưu thông trở lại trong một số khung giờ nhất định. Dù một số tuyến đã được khắc phục bước đầu, nhiều người có kế hoạch du lịch Đà Lạt trong thời điểm này vẫn không khỏi ái ngại trước nguy cơ sạt lở tái diễn.

Phân vân nên đi hay hoãn

Có kế hoạch đi Đà Lạt ngày 4.12, nhưng Đào Thị Ái Thu (24 tuổi), ngụ tại TP.HCM đã đành phải hoãn chuyến đi. Trước đó, Thu và bạn đồng hành đã xin nghỉ phép, đặt cọc chỗ ở và đặc biệt chi hơn 8 triệu đồng để mua sắm quần áo, phụ kiện chuẩn bị cho kỳ nghỉ.

Nhiều người phân vân có nên đi Đà Lạt lúc này ẢNH MINH HỌA: GIA LINH

“Mình rất thích chụp ảnh nên đã mua rất nhiều quần áo, phụ kiện để mỗi điểm đến sẽ có một bộ ảnh khác nhau. Mình chuẩn bị mọi thứ với tâm trạng háo hức, nhưng cuối cùng vẫn phải hủy”, Thu chia sẻ.

Lý do khiến Thu hoãn chuyến đi là lo ngại tình trạng sạt lở trên các tuyến đèo. “Thà không biết gì thì đi, nhưng đã biết không an toàn mà vẫn cố thì trong lòng rất bất an, lo sợ. Hên là mình quyết định hủy, chứ đúng hôm mình định đi cũng có xảy ra sạt lở”, Thu nói.

Cô cho biết số tiền tích góp cả năm để đi du lịch khiến việc hủy chuyến càng tiếc, nhưng muốn trải nghiệm kỳ nghỉ trọn vẹn chứ không phải đi chơi trong tâm trạng lo lắng. “Việc hủy chuyến đi cũng làm ảnh hưởng đến những người làm dịch vụ, nhưng với mình sức khỏe và sự an toàn vẫn trên hết. May mắn là mình được hoàn cọc tiền phòng”, Thu nói.

Thu đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến du lịch Đà Lạt, nhưng sau đó phải tạm hoãn ẢNH: NVCC

Không chỉ Thu, nhiều bạn trẻ khác cũng đang trong tâm trạng phân vân. Trần Văn Tuấn (26 tuổi), ngụ tại đường Cống Lở, P.Tân Bình, TP.HCM (trước đây là Q.Tân Bình), cho biết nhóm bạn lên kế hoạch đi từ ngày 16.12 nhưng đến nay vẫn chưa dám đặt vé xe hay phòng. “Mình đã xin nghỉ phép từ ngày 16 - 19, chọn chỗ ở rồi nhưng chưa dám đặt cọc. Tụi mình đang đợi cập nhật thời tiết sát ngày vì lo nguy cơ sạt lở”, Tuấn nói.

Dù biết một số tuyến đèo đã thông đường, Tuấn vẫn e ngại. “Đi thì cũng hơi lo, mà bỏ lỡ dịp này thì cũng tiếc. Thật sự rất phân vân”, Tuấn chia sẻ.

Tương tự, Lê Quốc Dũng (22 tuổi), làm việc tại đường Liêm Lạc 21, P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng (trước đây là Q.Cẩm Lệ) cũng đang cân nhắc kế hoạch đi Đà Lạt cuối tháng này. “Nếu gần đến ngày mà thời tiết ổn thì mình đi, còn mưa nhiều thì sẽ hoãn sang sau Tết âm lịch để đảm bảo an toàn. Mình cũng mới dự định chứ chưa đặt cọc phòng hay vé xe nên cũng không ảnh hưởng gì”, Dũng nói.

Khách hoãn chuyến hàng loạt, người làm dịch vụ lao đao

Không chỉ du khách chịu ảnh hưởng, những người làm dịch vụ tại Đà Lạt cũng lao đao khi lượng khách sụt giảm mạnh. Huỳnh Gia Linh (29 tuổi), chủ một homestay tại Đà Lạt, cho biết: “Nếu thời điểm này năm ngoái, phòng lấp đầy 90–95%, thì năm nay chỉ còn 30–40%”.

Linh cho biết lượng khách đặt phòng thời điểm này giảm mạnh so với năm ngoái ẢNH: NVCC

Để duy trì hoạt động, Linh phải tăng thêm dịch vụ như vào rừng pha cà phê, trekking hoặc giảm giá sát giờ để kích cầu. “Từ tuần thứ 2 của tháng 11, khi có tin bão số 13 là khách đã hủy nhiều. Đến lần sạt lở đầu tiên thì gần như hủy hàng loạt. Đợt 2 (ngày 4.12) tình trạng sạt lở nhẹ hơn nhưng khách vẫn hoang mang”, Linh nói.

Nhiều khách hủy sát giờ, nhưng vì lý do thiên tai, Linh vẫn hỗ trợ hoàn cọc. Điều này khiến chi phí cố định như tiền thuê nhà, điện nước, wifi, thuế… trở thành gánh nặng. “Nhưng ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tâm lý. Nhà không có khách, thông báo hủy liên tục khiến tinh thần tụt dốc. Một người không được làm việc mỗi ngày thì rất dễ trở nên trì trệ”, Linh tâm sự.

Ảnh chụp Đà Lạt sáng 6.12 ẢNH: GIA LINH

Theo cập nhật sáng 6.12 từ Linh, thời tiết tại Đà Lạt có nắng đẹp, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường. “Không hề có chuyện Đà Lạt bị cô lập hay bị lũ bao vây như một số nơi đưa tin. Về chuyện sạt lở, các nhà xe sẽ có lộ trình tốt nhất và mọi người nên chọn đi ban ngày để an toàn hơn”, Linh cho biết.

Tuy nhiên, với câu hỏi “Có nên đi Đà Lạt thời điểm này?”, Linh cho rằng rất khó đưa ra câu trả lời rõ ràng. “Nó liên quan trực tiếp đến sự an toàn. Tốt nhất mọi người cứ theo dõi tình hình thời tiết và bản tin giao thông từ cơ quan chức năng”, Linh chia sẻ.