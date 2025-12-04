Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đèo Prenn Đà Lạt lại bất ngờ sạt lở giữa trưa nắng

Lâm Viên
Lâm Viên
04/12/2025 14:06 GMT+7

Trưa 4.12, dù trời Đà Lạt đã ngớt mưa nhưng bất ngờ đèo Prenn, cửa ngõ chính vào ra Đà Lạt (Lâm Đồng), lại sạt lở phía ta luy dương khiến giao thông bị ách tắc.

Trưa 4.12, Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cho biết trên đèo Prenn vừa xảy ra sạt lở ta luy dương tại Km 225+300 trên QL20. Điều đáng nói, sáng nay (4.12), trời Đà Lạt đã ngớt mưa, có nắng nhẹ nhưng bất ngờ xảy ra sạt lở ở khu vực trên.

Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Prenn Đà Lạt gây ách tắc giao thông - Ảnh 1.

Đèo Prenn Đà Lạt vừa xảy ra sạt lở ta luy dương tại Km 225+300 QL20

ẢNH: C.T.V

Nỗ lực khắc phục xong sạt lở đèo Mimosa trong ngày 4.12

Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Prenn Đà Lạt gây ách tắc giao thông - Ảnh 2.

Hiện trường đèo Prenn Đà Lạt sạt lở trưa 4.12

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo cơ quan chức năng, với khối lượng sạt lở mới trên đèo Prenn, sẽ khẩn trương khắc phục để xe cộ có thể lưu thông bình thường trong chiều 4.12.

Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Prenn Đà Lạt gây ách tắc giao thông - Ảnh 3.

Sạt lở đèo Prenn khiến giao thông ngưng trệ

ẢNH: LÂM VIÊN

Dọc đèo Prenn, Tập đoàn Đèo Cả đang tiếp tục khắc phục sửa chữa, gia cố các điểm sạt lở, sụt lún trước đây.

Do 2 đèo Prenn và đèo Mimosa đều bị sạt lở và đang được khắc phục khẩn trương nên lực lượng CSGT hướng dẫn các phương tiện sau khi qua hết cao tốc Liên Khương - Prenn sẽ lưu thông qua đèo Sacom - hồ Tuyền Lâm để lên các phường trung tâm TP.Đà Lạt cũ (và ngược lại).

Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Prenn Đà Lạt gây ách tắc giao thông - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Mimosa để thông xe ngay chiều 4.12

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, đêm 3.12, đèo Mimosa lại xảy ra sạt lở đất, cây cối ngay vị trí đường tạm, cạnh vị trí sạt lở ở Km 226+700 trên QL20. Sáng 4.12, Ban Quản lý dự án 85 đang huy động máy móc, phương tiện để thu dọn cây cối, đất đá để chiều cùng ngày có thể thông đèo.

Xem nhanh 12h ngày 4.12: Đèo Mimosa lại sạt lở | Nguy cơ ngập úng diện rộng ở Khánh Hòa

Đèo Prenn Đà Lạt sau hơn 1 năm nâng cấp bị sụt lún nghiêm trọng

Đèo Prenn Đà Lạt sau hơn 1 năm nâng cấp bị sụt lún nghiêm trọng

Đèo Prenn cửa ngõ vào Đà Lạt được đầu tư hơn 550 tỉ đồng mở rộng từ 2 lên 4 làn đường, mới đưa vào sử dụng hơn 1 năm, nay bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

