Đèo Prenn Đà Lạt lại bất ngờ sạt lở giữa trưa nắng

Trưa 4.12, Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cho biết trên đèo Prenn vừa xảy ra sạt lở ta luy dương tại Km 225+300 trên QL20. Điều đáng nói, sáng nay (4.12), trời Đà Lạt đã ngớt mưa, có nắng nhẹ nhưng bất ngờ xảy ra sạt lở ở khu vực trên.

Đèo Prenn Đà Lạt vừa xảy ra sạt lở ta luy dương tại Km 225+300 QL20 ẢNH: C.T.V

Nỗ lực khắc phục xong sạt lở đèo Mimosa trong ngày 4.12

Hiện trường đèo Prenn Đà Lạt sạt lở trưa 4.12 ẢNH: LÂM VIÊN

Theo cơ quan chức năng, với khối lượng sạt lở mới trên đèo Prenn, sẽ khẩn trương khắc phục để xe cộ có thể lưu thông bình thường trong chiều 4.12.

Sạt lở đèo Prenn khiến giao thông ngưng trệ ẢNH: LÂM VIÊN

Dọc đèo Prenn, Tập đoàn Đèo Cả đang tiếp tục khắc phục sửa chữa, gia cố các điểm sạt lở, sụt lún trước đây.

Do 2 đèo Prenn và đèo Mimosa đều bị sạt lở và đang được khắc phục khẩn trương nên lực lượng CSGT hướng dẫn các phương tiện sau khi qua hết cao tốc Liên Khương - Prenn sẽ lưu thông qua đèo Sacom - hồ Tuyền Lâm để lên các phường trung tâm TP.Đà Lạt cũ (và ngược lại).

Cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Mimosa để thông xe ngay chiều 4.12 ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, đêm 3.12, đèo Mimosa lại xảy ra sạt lở đất, cây cối ngay vị trí đường tạm, cạnh vị trí sạt lở ở Km 226+700 trên QL20. Sáng 4.12, Ban Quản lý dự án 85 đang huy động máy móc, phương tiện để thu dọn cây cối, đất đá để chiều cùng ngày có thể thông đèo.