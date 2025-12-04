Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cố gắng thông đèo Mimosa và đèo Gia Bắc trong ngày 4.12

Lâm Viên
Lâm Viên
04/12/2025 12:43 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở trên đèo Mimosa và đèo Gia Bắc, cố gắng thông xe trong ngày 4.12.

Trưa 4.12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương đưa phương tiện máy móc khắc phục sạt lở đèo Mimosa, đèo Gia Bắc, đèo D'Ran và đèo Sacom… để cố gắng thông đèo trong ngày 4.12.

Cố gắng thông đèo Mimosa và đèo Gia Bắc trong ngày 4.12- Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực sạt lở đèo Mimosa sáng 4.12

ẢNH: LÂM VIÊN

Cố gắng thông đèo Mimosa và đèo Gia Bắc trong ngày 4.12- Ảnh 2.

Khắc phục sạt lở trên đèo Mimosa sáng 4.12

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại hiện trường sạt lở đèo Mimosa, PV Thanh Niên chứng kiến Ban Quản lý dự án 85 và Công ty Hưng Nguyên huy động thêm xe múc và các phương tiện để hốt dọn đất đá, bùn, cây cối sạt lở tại vị trí đường tạm (cạnh vị trí sạt lở tại tại Km 226+700 trên QL20).

Cố gắng thông đèo Mimosa và đèo Gia Bắc trong ngày 4.12- Ảnh 3.

Thu dọn cây cối sạt lở trên đèo Mimosa

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 3.12, đèo Mimosa bị sạt lở ngay tại vị trí đường tạm qua đoạn sạt lở mới được thông xe vào chiều tối 30.11. Do đó, lực lượng CSGT và cơ quan chức năng ứng trực điều tiết giao thông, cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn sạt lở trên đèo Mimosa.

Cố gắng thông đèo Mimosa và đèo Gia Bắc trong ngày 4.12- Ảnh 4.

Đèo Mimosa tiếp tục sạt lở tại vị trí đường tạm mới đưa vào sử dụng từ chiều tối 30.11

ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, trên đèo Gia Bắc trên QL28 qua xã Sơn Điền (Lâm Đồng), đêm 3.12 cũng xảy ra 5 điểm sạt lở khiến giao thông qua đèo bị chia cắt.

Cố gắng thông đèo Mimosa và đèo Gia Bắc trong ngày 4.12- Ảnh 5.

Sạt lở trên đèo Gia Bắc QL28 đêm 3.12

ẢNH: B.T

Cố gắng thông đèo Mimosa và đèo Gia Bắc trong ngày 4.12- Ảnh 6.

Hiện trường sạt lở trên đèo Gia Bắc QL28

ẢNH: B.T

Theo cơ quan chức năng, có khoảng 10 ô tô đang mắc kẹt giữa các điểm sạt lở, một số xe tạm dừng tại trạm nghỉ chân. Sáng 4.12, Sở Xây dựng huy động các phương tiện cùng xã Sơn Điền khẩn trương thu dọn đất đá, cây cối sạt lở để cố gắng thông đèo trong chiều nay.

Cố gắng thông đèo Mimosa và đèo Gia Bắc trong ngày 4.12- Ảnh 7.

Khắc phục sạt lở trên đèo D'Ran QL20

ẢNH: TRẦN TUẤN

Trên đèo D'Ran, QL20 đoạn gần cầu Xéo, giáp ranh giữa P.Xuân Trường - Đà Lạt và xã D'Ran cũng sạt lở nghiêm trọng. Sáng 4.12, nhiều người dân đi làm, học sinh đi học không thể lưu thông qua đoạn sạt lở. Từ sáng sớm cơ quan chức năng đã huy động phương tiện để thu dọn đất đá sạt lở.

Xem nhanh 12h ngày 4.12: Đèo Mimosa lại sạt lở | Nguy cơ ngập úng diện rộng ở Khánh Hòa

