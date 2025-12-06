Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

TP.HCM lần đầu có nhà sách 'không ngủ' trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lê Công Sơn
06/12/2025 11:44 GMT+7

Với vị trí đắc địa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngay giữa trung tâm TP.HCM, Nhà sách Phương Nam Nguyễn Huệ vừa khai trương, trở thành một địa chỉ văn hóa đọc "không ngủ" khi mở cửa 24/24 để phục vụ độc giả và du khách.

Sáng 6.12, TP.HCM lần đầu tiên ra mắt mô hình nhà sách "không ngủ". Trên phố đi bộ sầm uất, sôi động bậc nhất TP.HCM, tại vị trí đẹp - góc đường Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế (12Bis Nguyễn Huệ), Công ty CP Văn hóa Phương Nam giới thiệu thêm không gian văn hóa mới - hiện đại, năng động, gần gũi và tinh tế - với nhiều mô hình trưng bày ấn tượng.

TP.HCM lần đầu có nhà sách 'không ngủ' trên phố đi bộ Nguyễn Huệ- Ảnh 1.

Nhà sách Phương Nam "không ngủ' trên góc phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế

Ảnh: QUỲNH TRÂN

TP.HCM lần đầu có nhà sách 'không ngủ' trên phố đi bộ Nguyễn Huệ- Ảnh 2.

Khách hàng trải nghiệm mua sắm theo mô hình hiện đại, thanh toán tiện lợi

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Phương Nam lên kế hoạch mở thêm nhà sách "không ngủ" ở phố Tây Hà Nội và Đà Nẵng

Nói về ý tưởng "không ngủ", Tổng giám đốc Công ty CP Văn hóa Phương Nam Võ Thị Hoàng Quân cho biết: "Chúng tôi quyết định thực hiện mô hình này sau 1 tuần chạy thử 'giao diện' mới của Phương Nam Book Store trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Rất nhiều bạn trẻ vào đọc sách và mua sắm, rồi khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa muốn có một đêm trải nghiệm tuyệt vời... đều đến hỏi thăm đầy lo lắng: khi nào nhà sách đóng cửa? Điều này khiến chúng tôi thấy rất cảm kích và phải đi tìm lời đáp ngay: tại sao không mở một không gian sách không ngủ khi nhu cầu thực tế là có thật như vậy. Do đó, nhà sách không ngủ của Phương Nam ra đời kể từ 6.12". 

Trao đổi với PV Thanh Niên, Tổng giám đốc Võ Thị Hoàng Quân chia sẻ: "Nhà sách Phương Nam Nguyễn Huệ mang theo mình giấc mơ trở thành điểm chạm tri thức và cảm xúc giữa lòng trung tâm thành phố. Du khách đến đây không chỉ để mua sách mà còn để giải tỏa những cảm xúc mệt mỏi...".

TP.HCM lần đầu có nhà sách 'không ngủ' trên phố đi bộ Nguyễn Huệ- Ảnh 3.

Buổi tối, nhà sách "không ngủ" thu hút rất đông độc giả và du khách

Ảnh: QUỲNH TRÂN

TP.HCM lần đầu có nhà sách 'không ngủ' trên phố đi bộ Nguyễn Huệ- Ảnh 4.

Khách nước ngoài và khách nội địa rất thích thú với không gian văn hóa mở 24/24

Ảnh: QUỲNH TRÂN

"Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp về một hành trình phát triển bền vững tích hợp nhiều đột phá, nơi các giá trị tri thức, văn hóa và sáng tạo luôn được đặt vào vị trí trung tâm. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của các doanh nghiệp Việt trong việc duy trì và lan tỏa sự tử tế, tấm lòng tốt đẹp và tâm hồn tươi trẻ trong cộng đồng. Sau nhà sách này, chúng tôi có thể sẽ mở thêm nhà sách không ngủ ở các phố Tây Hà Nội và phố Tây Đà Nẵng", bà Võ Thị Hoàng Quân cho biết thêm.


Khám phá thêm chủ đề

nhà sách không ngủ Nhà Sách Phương Nam phố Tây Hà Nội phố đi bộ Nguyễn Huệ nhà sách mới văn hóa đọc
