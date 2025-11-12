Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Khai trương nhà sách hiện đại tại Bình Dương

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
12/11/2025 13:09 GMT+7

Với diện tích 500m², được thiết kế hiện đại , nhà sách Fabico Hùng Vương là một trong những điểm nhấn mới của hệ thống Fabico tại P.Bình Dương (TP.HCM) hiện nay.

Sáng 12.11 tại TP.HCM, Công ty CP Văn hóa và thương mại Bình Dương (Fabico) - thuộc hệ sinh thái của Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) - đã khai trương nhà sách Fabico Hùng Vương tại địa chỉ SORA gardens II - Lô C17 Đại lộ Hùng Vương, P.Bình Dương (TP.HCM).

Khai trương nhà sách hiện đại tại Bình Dương- Ảnh 1.

Nhà sách Fabico Hùng Vương có diện tích 500m² được thiết kế trẻ trung, hiện đại

ẢNH: Q.TRÂN

Fabico Hùng Vương bán hơn 50.000 đầu sách các thể loại

Nhà sách Fabico Hùng Vương là địa chỉ văn hóa cho các bạn trẻ trải nghiệm, là nơi gắn kết cộng đồng yêu sách. Mỗi khu vực, một góc nhỏ trong nhà sách đều được chăm chút tỉ mỉ cho hành trình khám phá – từ tri thức, giải trí đến sáng tạo và cảm hứng sống, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Fabico Hùng Vương hiện trưng bày và bán hơn 50.000 đầu sách với các thể loại, từ quốc văn, ngoại văn, sách giáo khoa – tham khảo, truyện tranh, kỹ năng sống, đến sách học ngoại ngữ… cùng hơn 50.000 mặt hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, quà tặng và hàng lưu niệm cao cấp, đáp ứng nhu cầu mua sắm, học tập, giải trí của mọi đối tượng khách hàng.

Không gian bên trong nhà sách được quy hoạch khoa học, chia thành nhiều khu vực chuyên đề phù hợp với từng phân khúc độc giả như: khu thiếu nhi, khu sách tham khảo, khu tổng hợp – văn học..., trong đó nổi bật là các tủ sách chuyên đề. 

Khai trương nhà sách hiện đại tại Bình Dương- Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà sách Fabico Hùng Vương

ẢNH: Q.TRÂN

Điểm nhấn của nhà sách là khu trải nghiệm dành cho bạn đọc nhỏ tuổi, nơi các em vừa đọc sách vừa tham gia các hoạt động tương tác và phát triển kỹ năng mềm, đồng thời liên tục cập nhật các sản phẩm theo seri được yêu thích như Sembo, Conan, Transformers, Thanh gươm diệt quỷ, Blox Fruit, Minecraft, MrBeast…

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, hệ thống Nhà sách Fabico trưng bày tủ sách Nhớ ơn thầy cô - một không gian sách ý nghĩa, mang thông điệp biết ơn những "người lái đò" tận tụy, đồng thời gợi ý nhiều tặng phẩm tinh tế cho ngày 20.11.  

