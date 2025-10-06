Nhà sách 5 tỉ đồng ở miền Tây có gì đặc biệt?

Nhà sách Fahasa Tân An được đặt tại tại tầng 2, Trung tâm thương mại AEON Tân An (số 88 quốc lộ 1, P.Long An, Tây Ninh), với diện tích xây dựng gần 800 m². Nhà sách được đầu tư hoàn toàn mới với kinh phí 5 tỉ đồng, theo mô hình nhà sách thông minh, hiện đại của Fahasa.

Nhà sách thông minh Fahasa Tân An hoạt động từ 6.10

Ảnh: Q.TRÂN

Khuôn viên nhà sách rộng gần 800m², trưng bày hơn 60.000 đầu sách với nhiều thể loại Ảnh: Q.TRÂN

Nhà sách Fahasa Tân An trưng bày hơn 60.000 đầu sách đa dạng thể loại cùng trên 50.000 mặt hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, đồ chơi, quà tặng và hàng lưu niệm cao cấp, đáp ứng toàn diện nhu cầu của học sinh, sinh viên, gia đình, nhân viên văn phòng và khách du lịch. Các khu vực hàng hóa được được bố trí khoa học, trưng bày theo thể loại, theo chủ đề, với các tủ sách chuyên đề: tủ sách mùa thu; tủ sách kinh dị - trinh thám; tác phẩm kinh điển vượt thời gian; nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, rèn luyện tư duy – cân bằng cảm xúc.

Gây ấn tượng đối với độc giả khi đến nhà sách là thiết kế của khu vực "Trải nghiệm – đọc sách", lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa nét hiện đại và bản sắc vùng đất sông nước, ghe thuyền và vườn trái cây - những nét đặc trưng của miền Tây.

Không chỉ vậy, nhà sách Fahasa Tân An còn dành hẳn khu vực check - in với không gian trưng bày chuyên đề. Dịp khai trương, có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá đến 50% và quà tặng hấp dẫn cho độc giả.