TP.HCM khai trương thêm nhà sách, mở rộng không gian văn hóa đọc ra ngoại thành

Sáng 20.8 tại TP.HCM, Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) khai trương Nhà sách 2. Fahasa Nguyễn Ảnh Thủ (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM), có tổng diện tích gần 300 m

Nhà sách trở thành điểm mua sắm tiện lợi, đáp ứng nhu cầu của khách hàng địa phương, đặc biệt là người dân vùng ngoại thành.

Người dân P.Tân Thới Hiệp (TP.HCM) đến với Nhà sách Fahasa Nguyễn Ảnh Thủ sáng 20.8

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhà sách Fahasa Nguyễn Ảnh Thủ giới thiệu đến bạn đọc hàng ngàn đầu sách best seller thuộc các lĩnh vực: văn học, thiếu nhi, kỹ năng sống đến sách ngoại văn; bên cạnh không gian đọc sách thật “chill” để thỏa sức khám phá những câu chuyện hay và tận hưởng phút giây thư giãn. Ngoài ra, hơn 20.000 mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, quà tặng và hàng lưu niệm cao cấp cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Phó tổng giám đốc Fahasa Phạm Thị Hóa cho biết: "Bên cạnh sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, không gian và danh mục sản phẩm, đội ngũ nhân viên chúng tôi còn được đào tạo chuyên nghiệp, am hiểu hàng hoá, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ".

Nhà sách Fahasa Nguyễn Ảnh Thủ góp phần lan tỏa không gian văn hóa ra địa bàn vùng ven TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhằm bắt kịp xu hướng tiêu dùng của giới trẻ, Nhà sách Fahasa Nguyễn Ảnh Thủ cho biết sẽ luôn cập nhật đầy đủ những tựa sách hot cùng các sản phẩm bán chạy nhất để phục vụ khách hàng.

Nhân dịp khai trương, từ nay đến ngày 5.9, Fahasa triển khai chương trình "Fahasa phục vụ năm học mới – Back to School", với nhiều ưu đãi phục vụ ngày tựu trường, tổ chức giao lưu, giới thiệu sách mới của các tác giả sách, cùng nhiều trải nghiệm thực tế nhằm mở rộng, nhằm lan tỏa không gian văn hóa ra địa bàn vùng ven của TP.HCM.