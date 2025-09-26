Khai trương nhà sách lấy ý tưởng từ vườn trái cây Lái Thiêu

Sáng 26.9 tại số 72 Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu (TP.HCM), Fahasa đã tổ chức lễ khai trương Nhà sách Fahasa Thuận An. Điểm nhấn của nhà sách chính là khu trải nghiệm – đọc sách được lấy cảm hứng từ ý tưởng "du lịch vườn trái cây Lái Thiêu", với không gian nổi bật là tông màu xanh trẻ trung.

Nhà sách Fahasa Thuận An lấy ý tưởng từ vườn trái cây Lái Thiêu Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm, trải nghiệm sản phẩm, thi lắp ráp mô hình, vẽ tranh cát, tô tượng, gấp giấy… do Fahasa phối hợp với các nhà cung cấp tổ chức. Bên cạnh đó, nhà sách mới cũng chú trọng thiết kế không gian riêng cho nhiều nhóm độc giả: những người đam mê nghiên cứu, chuyên môn và đặc biệt là các em nhỏ đến với sân chơi sáng tạo dip cuối tuần.

Quyền Tổng giám đốc Fahasa Phạm Nam Thắng cho biết: "Nhà sách Fahasa Thuận An với diện tích gần 800m2 được đầu tư kinh phí 2 tỉ đồng. Với diện mạo mới, hiện đại kết hợp hài hòa giữa sách và các sản phẩm tổng hợp tạo nên không gian 'vừa đọc sách vừa trải nghiệm' - một xu hướng đang được độc giả trẻ lựa chọn, chúng tôi kỳ vọng nhà sách sẽ là điểm hẹn văn hóa góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên và khách du lịch".

Không gian bên trong nhà sách Fahasa Thuận An bố trí khoa học, chia thành nhiều khu vực chuyên đề đáp ứng nhu cầu của từng nhóm độc giả. Khu vực trung tâm giới thiệu các tủ sách độc quyền và những tác phẩm thường được độc giả tìm đọc như: tác phẩm kinh điển vượt thời gian, sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, rèn luyện tư duy - cân bằng cảm xúc...

Quyền Tổng giám đốc Fahasa Phạm Nam Thắng (thứ hai từ trái sang) cùng đối tác và khách mời cắt băng khánh thành Nhà sách Fahasa Thuận An Ảnh: QUỲNH TRÂN

Các khu vực trưng bày còn được thiết kế sinh động và giàu tính tương tác, khơi gợi cảm hứng đọc sách cũng như nâng cao trải nghiệm mua sắm cho độc giả cho mọi lứa tuổi.