Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
07/12/2025 04:00 GMT+7

Tin tức Vì sao giải tỏa nhà trên kênh rạch "chậm dần đều" ?; Điện ảnh Việt trước khát vọng phát triển bền vững; Trung Quốc lại cấp tập gia tăng quân sự ở Biển Đông... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.12.2025.

Vì sao giải tỏa nhà trên kênh rạch "chậm dần đều"?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.12.2025 - Ảnh 1.

Giải tỏa nhà trên kênh rạch cần một chiến lược liên tục, tránh bị đứt gãy nguồn vốn

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bộ GD-ĐT đồng ý với Bộ KH-CN là cần đưa giáo dục sở hữu trí tuệ vào nhà trường, trước hết bắt đầu từ các khâu đào tạo, tập huấn giáo viên và biên soạn tài liệu. (trang 5)

Điện ảnh Việt trước khát vọng phát triển bền vững

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.12.2025 - Ảnh 2.

Mưa đỏ thu hút hơn 8 triệu lượt khán giả ra rạp xem phim

ẢNH: NSX

Năm 2025, thị trường điện ảnh VN chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu với chiến thắng giòn giã của loạt phim nội địa. Tuy nhiên, việc để biến "hiện tượng" trở thành hướng phát triển bền vững là cả một nỗ lực lâu dài và đầy thách thức. (trang 6)

Trung Quốc lại cấp tập gia tăng quân sự ở Biển Đông

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.12.2025 - Ảnh 3.

Nhóm tàu chiến Trung Quốc tập trận ở Biển Đông gần đây

Ảnh: Chụp từ clip của Chinamil

Không chỉ tăng cường năng lực thu thập tình báo, Trung Quốc gần đây còn đẩy mạnh hoạt động tàu hải quân và tàu hải cảnh ở Biển Đông. (trang 24)

Xem thêm bình luận