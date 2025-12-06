Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.12.2025

Vì sao mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Lâm Đồng?

Chỉ trong 2 tháng, nhiều địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng như các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm và P.Hàm Thắng (thuộc H.Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) liên tiếp hứng chịu 2 đợt ngập lụt lớn, hàng nghìn nhà dân chìm trong nước. Vì sao khu vực này liên tục rơi vào cảnh ngập sâu?. (trang 5)

Lực lượng công an sơ tán người dân khỏi vùng ngập lũ ở P.Hàm Thắng trong đêm 4.12 ẢNH: QUẾ HÀ

TP.HCM sắp có thêm loạt cây cầu ngàn tỉ

Với đặc thù sông nước bao quanh, những cây cầu bắc qua sông Sài Gòn không chỉ giúp kết nối giao thông đôi bờ mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế TP.HCM mới. (trang 6)

Phối cảnh cầu Cần Giờ ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Kiến nghị nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân

Chỉnh sửa rút gọn biểu thuế lũy tiến nhưng Chính phủ vẫn đề xuất Quốc hội giữ thuế suất cao nhất tại dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) ở mức 35% trong khi các ngưỡng chịu thuế không thay đổi nhiều. (trang 12)