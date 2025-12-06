Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
06/12/2025 04:30 GMT+7

Tin tức Vì sao mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Lâm Đồng?; TP.HCM sắp có thêm loạt cây cầu ngàn tỉ; Kiến nghị nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.12.2025.

Vì sao mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Lâm Đồng?

Chỉ trong 2 tháng, nhiều địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng như các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm và P.Hàm Thắng (thuộc H.Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) liên tiếp hứng chịu 2 đợt ngập lụt lớn, hàng nghìn nhà dân chìm trong nước. Vì sao khu vực này liên tục rơi vào cảnh ngập sâu?. (trang 5)

Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Lâm Đồng và Tin tức nổi bật trên báo Thanh Niên 6 . 12 . 2025 - Ảnh 1.

Lực lượng công an sơ tán người dân khỏi vùng ngập lũ ở P.Hàm Thắng trong đêm 4.12

ẢNH: QUẾ HÀ

TP.HCM sắp có thêm loạt cây cầu ngàn tỉ

Với đặc thù sông nước bao quanh, những cây cầu bắc qua sông Sài Gòn không chỉ giúp kết nối giao thông đôi bờ mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế TP.HCM mới. (trang 6)

Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Lâm Đồng và Tin tức nổi bật trên báo Thanh Niên 6 . 12 . 2025 - Ảnh 2.

Phối cảnh cầu Cần Giờ

ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Kiến nghị nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân

Chỉnh sửa rút gọn biểu thuế lũy tiến nhưng Chính phủ vẫn đề xuất Quốc hội giữ thuế suất cao nhất tại dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) ở mức 35% trong khi các ngưỡng chịu thuế không thay đổi nhiều. (trang 12)

Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Lâm Đồng và Tin tức nổi bật trên báo Thanh Niên 6 . 12 . 2025 - Ảnh 3.

Nếu so sánh với giá trị thực tế theo chỉ số giá tiêu dùng của VN thì biểu thuế TNCN đề xuất mới cũng lỗi thời

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.12.2025

Tin tức Đề xuất miễn viện phí cho bệnh nhân chạy thận, ung thư, 40 năm Báo Thanh Niên: Những chuyện chưa kể về 'đặc sản' điều tra; U.23 VN tự tin chiến thắng ở trận ra quân… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.12.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.12.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in sông Sài Gòn Thuế thu nhập cá nhân Mưa lũ cây cầu ngàn tỉ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận