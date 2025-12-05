Ngập sâu diện rộng, PC Lâm Đồng huy động toàn lực ứng phó mưa lũ

Không chỉ gây thiệt hại tài sản và đảo lộn sinh hoạt, đợt lũ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện, buộc lực lượng điện lực phải ứng phó khẩn cấp suốt nhiều giờ liền để bảo đảm an toàn và duy trì cấp điện.

Trước diễn biến phức tạp, ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng đã trực tiếp có mặt tại các điểm xung yếu ở Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận cũ) để kiểm tra và chỉ đạo công tác xử lý. Tại những nơi nước lũ dâng nhanh, ông Duy yêu cầu lực lượng quản lý vận hành ưu tiên tuyệt đối vấn đề an toàn điện, kịp thời cô lập các điểm nguy hiểm và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Giám đốc PC Lâm Đồng chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ ẢNH: ĐLLĐ

Bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành công tác khắc phục, ông Phan Sỹ Duy đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên đang túc trực trong vùng ngập lụt. Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo công ty ghi nhận nỗ lực làm việc không kể ngày đêm của anh em, đồng thời trao những phần quà động viên nhằm chia sẻ khó khăn trong điều kiện thời tiết đặc biệt khắc nghiệt.

Ông Phan Sỹ Duy, Giám đốc PC Lâm Đồng trao quà hỗ trợ cho lực lượng tham gia xử lý mưa lũ

Theo ghi nhận, từ đêm 3 đến sáng 4.12, nước lũ dâng nhanh tại nhiều xã thuộc vùng trũng, kết hợp lượng nước xả từ các hồ thủy lợi càng khiến tình hình thêm phức tạp. Dòng lũ mạnh đã gây sạt lở nền móng tại một số vị trí, làm hư hỏng trụ điện và ảnh hưởng đến đường dây trung thế trên địa bàn.

Trước nguy cơ mất an toàn cho người dân và lưới điện, lãnh đạo PC Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Đội quản lý điện Hàm Thuận Bắc thực hiện cắt điện khẩn cấp tại các tuyến bị ngập sâu hoặc có nguy cơ sự cố. Một số khu vực tạm thời gián đoạn cấp điện để đảm bảo an toàn trong quá trình nước lũ dâng.

Song song với công tác phòng ngừa, lực lượng quản lý vận hành đã tổ chức kiểm tra, bám sát hiện trường suốt thời gian mưa lũ. Những vị trí mất an toàn được cô lập, trong khi các khu vực nước rút nhanh được tái lập điện kịp thời nhằm phục vụ công tác cứu hộ và sinh hoạt thiết yếu của người dân.

Ghi nhận đến trưa 4.12, một trụ điện bị nước lũ làm nghiêng và gãy gốc, buộc ngành điện phải huy động nhân lực và phương tiện thay thế ngay trong ngày. Công nhân phải làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết bất lợi để đảm bảo hoàn thành sớm nhất có thể.

Đơn vị huy động tối đa phương tiện và nhân lực để sửa chữa sự cố trong ngày

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, phần lớn khu vực bị ảnh hưởng đã được tái lập điện. Một số vị trí nằm trong vùng ngập sâu vẫn đang được tiếp cận để kiểm tra, khắc phục ngay khi điều kiện cho phép. Công tác tổng hợp, đánh giá thiệt hại đang được tiếp tục thực hiện.

Một số hình ảnh xử lý sự cố của công nhân khắc phục sự cố mưa lớn kéo dài

Ông Lê Khắc Sinh, quyền Đội trưởng Đội quản lý điện Hàm Thuận Bắc, cho biết: "Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của công ty, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng để ứng phó với mưa lũ, mọi diễn biến đều được phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an toàn điện trong dân, tránh phát sinh nguy cơ chập điện, cháy nổ trong thời điểm ngập sâu. Việc khôi phục cấp điện sau mưa lũ luôn được ưu tiên nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu, đặc biệt tại các khu vực vẫn còn nước ngập hoặc nguy cơ sạt lở".

Hiện các đội sửa chữa vẫn tiếp tục túc trực 24/24, theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng xử lý khi có sự cố phát sinh. Công tác khắc phục thiệt hại sau lũ sẽ được triển khai ngay khi các tuyến đường và vị trí trụ điện đảm bảo điều kiện an toàn.