Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
05/12/2025 04:06 GMT+7

Tin tức Người dân TP.HCM đến sân bay Long Thành bằng đường nào?; Khánh Hòa, Lâm Đồng lại ngập lụt, sạt lở sau đêm mưa lớn; U.23 VN sẽ điều chỉnh để thắng U.23 Malaysia… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.12.2025.

Người dân TP.HCM đến sân bay Long Thành bằng đường nào?

Chỉ còn đúng 2 tuần nữa, sân bay quốc tế Long Thành sẽ chính thức khánh thành. Giai đoạn này, cả Đồng Nai và TP.HCM đều đồng loạt đẩy thật nhanh tiến độ các tuyến giao thông huyết mạch kết nối tới "siêu sân bay".

- Ảnh 1.

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường T1, T2 kết nối vào sân bay Long Thành

Ảnh: Lê Lâm

Khánh Hòa, Lâm Đồng lại ngập lụt, sạt lở sau đêm mưa lớn

Sau một đêm mưa lớn, sáng 4.12, nhiều khu vực ở Khánh Hòa và Lâm Đồng ngập sâu, xuất hiện sạt lở; lực lượng chức năng phải khẩn cấp sơ tán dân và xử lý hàng loạt điểm nguy hiểm trên các tuyến đèo lên Đà Lạt.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) hỗ trợ người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn ngày 4.12

Ảnh: Bá Duy

U.23 VN sẽ điều chỉnh để thắng U.23 Malaysia

Đội tuyển U.23 VN đã có một ngày nhẹ nhàng ở Bangkok, lắng đọng cảm xúc sau chiến thắng mở màn để điều chỉnh cho bước tiếp theo tại SEA Games 33.

- Ảnh 3.

U.23 VN tự tin hướng đến chiến thắng trước U.23 Malaysia

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.12.2025

Tin tức 'Lên đời' hay bỏ chợ truyền thống?; Biến tướng mô hình 'sở hữu kỳ nghỉ'; Đàm phán Nga - Mỹ về hòa bình Ukraine chưa đột phá... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.12.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.12.2025

Khám phá thêm chủ đề

Sân bay Long Thành Sạt lở U.23 VN lũ lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận