Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.12.2025

Người dân TP.HCM đến sân bay Long Thành bằng đường nào?

Chỉ còn đúng 2 tuần nữa, sân bay quốc tế Long Thành sẽ chính thức khánh thành. Giai đoạn này, cả Đồng Nai và TP.HCM đều đồng loạt đẩy thật nhanh tiến độ các tuyến giao thông huyết mạch kết nối tới "siêu sân bay".

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường T1, T2 kết nối vào sân bay Long Thành Ảnh: Lê Lâm

Khánh Hòa, Lâm Đồng lại ngập lụt, sạt lở sau đêm mưa lớn

Sau một đêm mưa lớn, sáng 4.12, nhiều khu vực ở Khánh Hòa và Lâm Đồng ngập sâu, xuất hiện sạt lở; lực lượng chức năng phải khẩn cấp sơ tán dân và xử lý hàng loạt điểm nguy hiểm trên các tuyến đèo lên Đà Lạt.

Lực lượng chức năng P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) hỗ trợ người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn ngày 4.12 Ảnh: Bá Duy

U.23 VN sẽ điều chỉnh để thắng U.23 Malaysia

Đội tuyển U.23 VN đã có một ngày nhẹ nhàng ở Bangkok, lắng đọng cảm xúc sau chiến thắng mở màn để điều chỉnh cho bước tiếp theo tại SEA Games 33.