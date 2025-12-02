Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
02/12/2025 03:57 GMT+7

Tin tức Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc; Thủ phủ tôm hùm nỗ lực hồi sinh sau lũ; Tổng thống Trump gửi tối hậu thư cho Venezuela?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.12.2025.

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc

Sáng 1.12, tại thủ đô Vientiane, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm cấp Nhà nước CHDCND Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản VN và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. (trang 2)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.12.2025 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào

ẢNH: TTXVN

Thủ phủ tôm hùm nỗ lực hồi sinh sau lũ

Trận lũ lịch sử quét qua các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ) khiến ngư dân nuôi tôm hùm tại "vịnh tỉ phú" Xuân Đài bỗng trắng tay, nợ nần chồng chất. Người dân cấp thiết mong muốn được hỗ trợ để hồi sinh. (trang 4)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.12.2025 - Ảnh 2.

Người dân tại vũng Chào, P.Sông Cầu đóng lại bè nuôi tôm sau lũ

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tổng thống Trump gửi tối hậu thư cho Venezuela?

Hôm qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận điện đàm với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro, trong khi các báo loan tin chính quyền Caracas đã nhận tối hậu thư từ Washington. (trang 24)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.12.2025 - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro

ẢNH: AFP/REUTERS

