Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.11.2025

Hãng bay nhộn nhịp, vé tết vẫn căng

Thị trường hàng không những ngày cuối năm chứng kiến nhiều biến động khi một số hãng bay đang "hồi sức" mạnh mẽ. Song tình hình vé máy bay Tết Nguyên đán vẫn rất căng thẳng.

Dù có thêm rất nhiều chuyến bay được bổ sung nhưng giá vé máy bay tết vẫn cao, phản ánh nhu cầudi chuyển mùa Tết Nguyên đán 2026 dự kiến tăng khá mạnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Lũ cuốn trôi "thủ phủ" rau Lâm Đồng

Trận lũ lịch sử từ ngày 17 - 20.11 đổ ập xuống huyện Đơn Dương (cũ), "thủ phủ" rau của tỉnh Lâm Đồng, cuốn phăng hàng ngàn ha rau màu và hệ thống nhà kính, nhà lưới trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Hàng ngàn héc ta canh tácrau ở Lâm Đồngbị lũ cuốn phăng ẢNH: LÂM VIÊN

Chiến lược quân sự Nhật Bản khi Đài Loan bị tấn công

Việc Nhật Bản tuyên bố triển khai tên lửa ở đảo cách Đài Loan chỉ 100 km chỉ là một bước đi trong tổng thể chiến lược quân sự mà Tokyo theo đuổi để phòng ngừa rủi ro xung đột ở eo biển Đài Loan.