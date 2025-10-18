Giá vé máy bay tết chạm đỉnh vẫn 'đắt hàng'

Giá vé đụng đỉnh ở mọi chặng

Lên kế hoạch đưa gia đình du xuân Phú Quốc, chị Lan Anh (ở Hà Nội) "choáng" khi giá vé máy bay sau tết cao ngất ngưởng. Trên trang bán vé trực tuyến Abay, ngày 18.2.2026 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), hãng Vietnam Airlines chỉ còn một chuyến bay lúc 7 giờ sáng còn chỗ, nhưng cũng chỉ còn vé hạng phổ thông đặc biệt giá gần 4,5 triệu đồng/chiều và vé hạng thương gia giá hơn 7,5 triệu đồng/chiều.

Hai chuyến bay của Pacific Airlines lúc 12 giờ 30 cùng ngày cũng đã bán hết toàn bộ vé hạng phổ thông, chỉ còn hạng phổ thông linh hoạt và thương gia có giá bằng chuyến bay của Vietnam Airlines. Hãng Vietjet còn 4 chuyến bay với giá thấp nhất hơn 3,1 triệu đồng/chiều, bay tối. Nếu bay giờ đẹp buổi trưa thì giá lên tới hơn 4,4 triệu đồng/chiều.

Nhu cầu về quê, du lịch tết tăng cao, đẩy giá vé máy bay lên ngất ngưởng ẢNH: NHẬT THỊNH

Lên thử trực tiếp trang web của hãng Vietnam Airlines, chị Lan Anh thấy có thêm chuyến bay quá cảnh tại TP.HCM, tổng thời gian bay tới gần 5 giờ từ Hà Nội tới Phú Quốc nhưng cũng đã không còn vé phổ thông tiêu chuẩn, chỉ còn hạng vé phổ thông linh hoạt, phổ thông đặc biệt và hạng thương gia giá lần lượt hơn 4,6 triệu đồng/chiều, 6,6 triệu đồng/chiều và hơn 10 triệu đồng/chiều.

"Từ sau dịch tới giờ nhà tôi ko đi du lịch tết nên không biết giá vé máy bay giờ đắt như vậy. Tính ra, mỗi người cả chục triệu tiền vé khứ hồi, gia đình đi 4 - 5 người là hết vài chục triệu tiền vé máy bay di chuyển rồi, chưa kể khách sạn, ăn uống, vui chơi… Tuy nhiên, cũng lâu lắm rồi gia đình không đi Phú Quốc nên chắc vẫn quyết đi. Mấy năm rồi không du xuân", chị Lan Anh chia sẻ.

Theo khảo sát của Thanh Niên, chặng bay Hà Nội - Phú Quốc mùa xuân năm nay có thêm sự xuất hiện của một nhân tố mới là hãng Sun PhuQuoc Airways. Vé tết 2026 của Sun PhuQuoc Airways cũng đã mở bán, cùng ngày 18.2 có 2 chuyến bay lúc 7 giờ 45 và 13 giờ 30, giá "mềm" hơn các hãng khác, dao động từ 2,8 đến hơn 3 triệu đồng/chiều.

Tương tự, chặng Hà Nội - Nha Trang mùng 2 tết còn khá ít chuyến bay có chỗ trống. Trong đó, hãng Vietjet có 3 chuyến bay "đồng giá" hơn 3,1 triệu đồng/chiều; Vietnam Airlines có 4 chuyến bay giá phổ thông hơn 3,8 triệu đồng/chiều và vé hạng thương gia hơn 7,3 triệu đồng/chiều.

Trong khi đó, vé chặng truyền thống trước tết từ TP.HCM - Hà Nội vẫn còn rất nhiều chuyến bay có ghế trống nhưng giá không hề có dấu hiệu hạ nhiệt so với thời điểm mới mở bán hơn 1 tháng trước. Ngày 14.2.2026 (27 tháng chạp), các chuyến bay của Vietjet có giá thấp nhất hơn 3,7 triệu đồng/chiều. Các chuyến bay cùng chặng, cùng ngày của Bamboo Airways và Vietravel Airlines có giá kịch trần hơn 3,83 triệu đồng/chiều, ngang ngửa mức giá của Vietnam Airlines (3,86 triệu đồng/chiều). "Tân binh" Sun PhuQuoc Airways góp mặt với 3 chuyến bay, cũng "đụng trần" hơn 3,8 triệu đồng/chiều.

So sánh cùng thời điểm mở bán năm ngoái, vé Tết Nguyên đán 2026 chặng TP.HCM ra Hà Nội những ngày cao điểm của các hãng bay đều điều chỉnh cao hơn từ 100.000 - 200.000 đồng/chiều.

Tương tự, các chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Đà Nẵng ngày 14.2.2026 cũng phủ kín mức giá phổ thông thấp nhất gần 2,5 triệu đồng/chiều, hạng thương gia nhích từ hơn 4,8 triệu đồng/chiều thời điểm mới mở bán lên hơn 5,1 triệu đồng/chiều. Trên chặng này, cùng ngày, nếu hành khách chọn bay hãng Vietjet, giá cũng dao động từ hơn 2,2 đến hơn 2,3 triệu đồng/chiều.

Người dân "săn" vé tết sớm vài tháng cũng khó có vé giá rẻ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cung không đủ cầu, giá vé khó hạ nhiệt

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, tình hình bán vé tết 2026 đang ghi nhận những tín hiệu khả quan, với lượng khách đặt chỗ sớm tăng rõ rệt so với cùng kỳ các năm trước. Nhiều hành khách đã chủ động lên kế hoạch di chuyển, mua vé từ sớm để lựa chọn được chuyến bay, thời gian và mức giá phù hợp, thay vì chờ sát tết như thói quen truyền thống. Xu hướng này cho thấy hành vi tiêu dùng hàng không của khách VN đang có sự thay đổi tích cực, hướng tới việc chủ động hơn trong sắp xếp hành trình, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm bay trong mùa cao điểm.

Theo ghi nhận của Vietnam Airlines, trong giai đoạn tết, nhu cầu đi lại tập trung chủ yếu trên các đường bay từ miền Nam ra miền Bắc và miền Trung trước tết; theo chiều ngược lại sau tết, phục vụ nhu cầu đoàn viên, thăm thân của người dân trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng ghi nhận xu hướng du lịch trong dịp tết năm nay tăng mạnh hơn so với những năm trước. Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ tranh thủ kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tục theo phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 do Chính phủ phê duyệt để thực hiện các chuyến du xuân, khám phá những điểm đến trong nước như Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn, Huế… hoặc nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Quyết định này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lên kế hoạch sớm cho hành trình, đồng thời thúc đẩy không khí du xuân, du lịch và di chuyển sôi động trên cả nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại đa dạng của hành khách, Vietnam Airlines triển khai chương trình "Đón tết cùng Vietnam Airlines với giá chỉ từ 666.000 đồng", áp dụng cho nhiều hành trình lệch đầu trong dịp tết. Song song, hãng tăng cường khai thác các chuyến bay vào khung giờ sáng sớm, tối muộn và ban đêm, nhằm mở rộng lựa chọn, phân bổ hợp lý tải cung ứng, mang đến hành trình thuận tiện, tiết kiệm hơn cho hành khách trong mùa cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới.

Đặt vé máy bay du xuân sớm, nhiều người choáng vì giá vé 'đụng trần'

Đặc biệt, năm nay loại vé phổ thông linh hoạt bán rất nhanh, số lượng đặt chỗ nhiều. Đại diện Vietnam Airlines lý giải vé phổ thông linh hoạt giá cao hơn vé phổ thông bình thường nhưng dịch vụ đầy đủ hơn nhiều nên được hành khách ưu tiên lựa chọn. Số ghế phổ thông đặc biệt ít hơn ghế phổ thông nhiều nên xu hướng hết nhanh hơn vé phổ thông.

Thực tế, dù giá vé neo cao nhưng nhu cầu về quê ăn tết hay du xuân cũng khó thay đổi nên lượng vé các hãng hàng không bán ra luôn khó đáp ứng đủ. Do đó, giá vé máy bay những mùa cao điểm lễ tết dù mở bán từ rất sớm nhưng cũng khó có giá rẻ.

Đại diện một hãng hàng không cho biết: Giá vé máy bay (cả quốc tế và nội địa) hiện đều được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều dải giá từ thấp đến cao tùy tình hình thị trường (cung - cầu), điều kiện vé, thời điểm xuất vé, chất lượng dịch vụ…

Với những giai đoạn cao điểm (cầu tăng quá lớn so với cung), các hãng hàng không đều tăng tỷ lệ bán vé ở giá cao. Ngược lại, ở những giai đoạn thấp điểm hoặc các chuyến bay lệch đầu dịp lễ tết, nhu cầu tham gia vận chuyển của hành khách thấp (cầu sụt giảm mạnh so với cung) giá vé sẽ hạ thấp. Điều này lý giải tình trạng những giai đoạn cao điểm lễ tết, dù hành khách chực chờ "săn" ngay từ khi các hãng bắt đầu mở bán nhưng gần như không thể mua được vé giá tốt.

Mặt khác, đến nay, tổng lực đội bay của các hãng vẫn chưa phục hồi, tình trạng thiếu hụt máy bay vẫn đang tiếp diễn. Ngay cả khi các hãng nỗ lực thuê thêm máy bay, tăng thêm ghế, phân bổ nhiều chuyến bay đêm, thì vẫn không thấm vào đâu so với nhu cầu ngày càng tăng cao của hành khách. Vì thế, vấn đề không nằm ở giá mà ở số ghế mà các hãng có thể cung ứng, đồng nghĩa việc mở bán vé sớm chỉ nhằm giúp hành khách có thêm cơ hội chọn chuyến bay phù hợp.