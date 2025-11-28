Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
28/11/2025 03:40 GMT+7

Tin tức Đào tạo y và luật ở trường chuyên ngành hay đa ngành?; Sau lũ, rác vây kín nhiều khu dân cư; Thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông… là những thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.11.2025.

Đào tạo y và luật ở trường chuyên ngành hay đa ngành?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.11.2025 - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội thể hiện kỹ năng đã học dưới sự giám sát của giảng viên

ẢNH: HỮU LINH

Chủ trương không cho phép các trường ĐH không chuyên đào tạo bác sĩ và cử nhân luật đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận xã hội.

Sau lũ, rác vây kín nhiều khu dân cư

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.11.2025 - Ảnh 2.

Ảnh: Bá Duy

Hàng nghìn tấn rác ùn ứ tại các khu dân cư ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai sau đợt mưa lũ lịch sử. Bộ đội, công an và lực lượng môi trường đang chạy đua với thời gian, làm xuyên ngày đêm để trả lại môi trường sạch cho người dân.

Thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.11.2025 - Ảnh 3.

Chung cư Hoằng Phúc Uyển bốc cháy hôm 26.11

Ảnh: AP

Số người thiệt mạng tiếp tục tăng trong vụ cháy hàng loạt tòa chung cư cao tầng ở Hồng Kông, đánh dấu thảm kịch chết chóc nhất tại đặc khu hành chính này trong nhiều thập niên.

