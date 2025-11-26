Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.11.2025

TP.HCM sẽ trở thành siêu đô thị quốc tế

TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn rộng mở và khát vọng nâng tầm Ảnh: Nhật Thịnh

Đó là niềm tin, cũng là kỳ vọng mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tại sự kiện đối thoại chiến lược chủ đề "TP.HCM - hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" diễn ra chiều qua (25.11). Sự kiện là buổi gặp gỡ doanh nghiệp CEO 500 - TEA CONNECT lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Nỗ lực tái thiết sau lũ lịch sử

Bộ đội địa phương giúp người dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) dọn dẹp sau lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Hơn một tuần sau đợt mưa lũ lịch sử, các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vẫn oằn mình vượt qua những vết thương còn loang lổ. Từ những xóm núi sạt lở đến những rốn lũ chìm trong bùn đất, người dân gom góp từng chút sức lực để dựng lại cuộc sống, trong khi chính quyền chạy đua từng ngày để bảo đảm an sinh.

Dấu ấn LHP lần thứ 24

Đoàn phim Mưa đỏ mừng chiến thắng tại bế mạc LHP VN lần thứ 24, tối 25.11 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sau 5 ngày diễn ra (từ 21 - 25.11), Liên hoan phim (LHP) VN lần thứ 24 khép lại với đêm tôn vinh những đội ngũ làm phim, các tác phẩm tiêu biểu. Sự kiện này mở ra nhiều cơ hội mới cho TP.HCM với tư cách là thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO, đồng thời hướng đến tương lai tươi sáng cho điện ảnh nước nhà trong kỷ nguyên mới.