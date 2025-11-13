TP.HCM hướng tới vị thế siêu đô thị quốc tế của ASEAN

Sáng 13.11, phát biểu khai mạc diễn đàn đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý (tổ chức tại phường Bình Dương, TP.HCM), ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP.HCM đang tái cấu trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đã định hướng hình thành "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột". Theo đó, vùng Bình Dương (nơi tổ chức diễn đàn đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý) sẽ là thủ phủ phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại diễn đàn ASEAN - Ý ẢNH: Đ.X

Vùng Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) sẽ tập trung phát triển kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch, logistics và vùng trung tâm TP.HCM (trước đây) phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, là đô thị lõi.

Còn đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển du lịch biển đảo xanh, bền vững, là đặc khu hiện đại, đáng sống, mang tầm khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ hình thành 3 hành lang gồm: hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển; hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Giờ; hành lang Đông Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua quốc lộ 1 và đường Xuyên Á.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 4 từ phải qua) cùng các đại biểu tham gia diễn đàn ẢNH: Đ.X

Về 5 trụ cột bao gồm: công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, mục tiêu đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam), TP.HCM hướng tới trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, hội nhập, có vị thế nổi bật ở khu vực Đông Nam Á (ASEAN) nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới và đạt mức thu nhập cao.

Đến năm 2045, TP.HCM hướng tới vị thế siêu đô thị quốc tế của Đông nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục và y tế của châu Á, điểm đến toàn cầu hấp dẫn, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đối tác đầu tư, thương mại lớn của TP.HCM

Diễn đàn đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý được tổ chức tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương (TP.HCM) do UBND TP.HCM, The European House - Ambrosetti (TEHA) và Associazione Italia - ASEAN đồng chủ trì, cùng với sự đồng hành của Ban thư ký ASEAN, Tập đoàn Becamex.

Tham dự diễn đàn có hơn 500 khách mời bao gồm gồm lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và đại diện các tổ chức quốc tế từ ASEAN và Ý, các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp…

Nhiều doanh nghiệp tham gia diễn đàn đối thoại kinh tế ASEAN - Ý ẢNH: Đ.X

Thông qua diễn đàn, lãnh đạo TP.HCM kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và giới học giả… cùng chung tay hành động, góp phần xây dựng một tương lai hòa bình, sáng tạo, thịnh vượng và bền vững cho ASEAN, Việt Nam và Ý.

Ý hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU. Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,3 tỉ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ 2024.

Ý đang đứng thứ 32/151 quốc gia và vùng lãnh thổ có tổng số vốn đăng ký hơn 624 triệu USD đầu tư vào Việt Nam và là nhà đầu tư đứng thứ 24/129 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư gần 135 triệu USD vào TP.HCM.