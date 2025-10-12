Chủ tịch Tập đoàn Becamex mong được tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM

Dẫn đầu đoàn các đại biểu (các Tổ 9, 10, 11) thăm và làm việc với Tập đoàn Becamex có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng các đại biểu: trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; thiếu tướng Võ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM...

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM tại buổi làm việc với Tập đoàn Becamex ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tiếp đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Becamex cho biết Becamex IDC với hơn 40 năm thành lập và phát triển tại Bình Dương trước đây.

"Nhưng hiện nay, chúng tôi là những doanh nghiệp mới của TP.HCM, được Thành ủy tin tưởng giao những trọng trách lớn. Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra những giải pháp tốt nhất và mong muốn tiếp tục được đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM, đặc biệt là những khâu đột phá của Đảng bộ thành phố đề ra", ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hùng, với khu vực Bình Dương trước đây, Becamex đã có những đóng góp nhỏ, cho đến nay Becamex đã xây dựng những nền tảng mới, các khu công nghiệp thế hệ mới và đặc biệt với sự hợp tác của Singapore trong gần 40 năm… là những trụ cột quan trọng để đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM và những tỉnh lân cận.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Becamex tiếp đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành quả của Tập đoàn Becamex đã đóng góp cho Bình Dương trước đây, nay là TP.HCM.

"Chúng tôi tin tưởng, Becamex sẽ vẫn là những doanh nghiệp trụ cột tham gia, đóng góp, xây dựng và phát triển TP.HCM", bà Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu.

Becamex với chuỗi khu công nghiệp phía tây bắc TP.HCM

Tập đoàn Becamex là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam chuyên phát triển hạ tầng công nghiệp tích hợp, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các khu công nghiệp hiện đại và bền vững.

Becamex hiện là đối tác tin cậy của nhiều nhà đầu tư quốc tế, thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp và tạo ra khoảng 1 triệu việc làm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực phía nam.

Khu công nghiệp Bàu Bàng, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tập đoàn Becamex hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, đô thị và hạ tầng logistics, với danh mục bao gồm 21 khu công nghiệp trải rộng trên 15 tỉnh thành trong nước.

Becamex cũng là tập đoàn tiên phong trong mô hình khu công nghiệp sinh thái (Eco-Industrial Park - EIP), hợp tác với Ngân hàng Thế giới (World Bank) để triển khai EIP 2.0 - mô hình đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, tập trung vào kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon và sử dụng năng lượng tái tạo.

Các dự án của Tập đoàn Becamex nhấn mạnh vào hệ sinh thái đổi mới, bao gồm trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D), hạ tầng chia sẻ và kết nối logistics, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả sản xuất.

Đến năm 2025, công ty đã trồng hơn 2 triệu cây xanh, dự kiến giảm 44.700 tấn CO 2 mỗi năm, đồng thời hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không (net zero).

Các dự án công nghiệp lớn có thể kể đến của Tập đoàn Becamex, gồm chuỗi khu công nghiệp tiêu biểu tại vùng tây bắc TP.HCM như: chuỗi khu công nghiệp Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bàu Bàng mở rộng, Cây Trường - một trong những chuỗi khu công nghiệp thành công nhất của Việt Nam.

Khu công nghiệp Mỹ Phước 1 thành lập năm 2002, diện tích 400 ha, là khu khởi đầu đặt nền móng cho mô hình phát triển phức hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 thành lập năm 2005, diện tích khoảng 800 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, quy tụ nhiều tập đoàn lớn như Orion, Vinamilk và hàng trăm doanh nghiệp FDI khác.

Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 quy mô 2.200 ha, là khu công nghiệp hiện đại bậc nhất, thu hút mạnh mẽ các dự án công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn Becamex ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khu công nghiệp và đô thị Bàu Bàng có diện tích trên 3.200 ha, được định hướng là trung tâm công nghiệp - đô thị vệ tinh thế hệ mới, nơi hội tụ nhiều ngành nghề có giá trị gia tăng cao.

Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng có diện tích 1.000 ha được Becamex IDC đầu tư xây dựng quy hoạch gắn kết với hàng loạt các dự án đô thị quy mô và hiện đại, hệ sinh thái tiện ích dùng chung đa dạng tại trung tâm phành phố mới Bình Dương.

Khu công nghiệp Cây Trường có diện tích 700 ha được quy hoạch là khu công nghiệp sinh thái, gắn kết với hàng loạt các dự án đô thị quy mô và hiện đại, hệ sinh thái tiện ích dùng chung đa dạng tại trung tâm đô thị.

Ngoài ra, Becamex còn là đối tác sáng lập hệ thống VSIP (Việt Nam - Singapore Industrial Park) với các khu VSIP 1, 2 và 3 - biểu tượng cho mô hình hợp tác quốc tế thành công giữa Việt Nam và Singapore.

Tính đến nay, Becamex cùng các công ty liên doanh đã đầu tư và phát triển tổng cộng 21 khu công nghiệp trải dài từ Bắc vào Nam tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng quy mô trên 33.000 ha đất.

Các khu công nghiệp này được quy hoạch liền mạch, hạ tầng hoàn chỉnh, tạo nên một hệ sinh thái phát triển công nghiệp liên hoàn, gắn kết chặt chẽ với các khu đô thị, dịch vụ, giáo dục và logistics của vùng.

Trước đó, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM cũng đã khảo sát một số khu công nghiệp của Becamex, VSIP và thăm nhà máy Vinamilk ở khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (phường Bến Cát, TP.HCM)...