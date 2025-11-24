Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
24/11/2025 03:36 GMT+7

Tin tức Tang thương rốn lũ Hòa Thịnh; Tai nạn giao thông: Sai 1 giây, mất 1 đời; Ukraine trong thế lưỡng nan… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.11.2025.

Tang thương rốn lũ Hòa Thịnh

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

Cả nước đồng lòng hỗ trợ người dân vùng tâm lũ tái thiết cuộc sống sau những ngày đau thương

ẢNH: MAI THANH HẢI - CAO AN BIÊN - ĐỨC HUY

Ngày 23.11, tại rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk, trước đây thuộc Phú Yên), cả xã như khoác lên lớp áo nặng trĩu của bùn sình đặc quánh. Từ đường làng đến vườn tược, dấu vết ngập sâu vẫn còn nguyên.

Tai nạn giao thông: Sai 1 giây, mất 1 đời

- Ảnh 5.

Buổi tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại TP.HCM ngày 22.11

ẢNH: DIỆU MI

Chỉ trong 10 tháng của năm 2025, trên cả nước đã xảy ra 15.251 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng 8.515 người và khiến hơn 10.200 người bị thương.

Ukraine trong thế lưỡng nan

- Ảnh 6.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nghe điện thoại của lãnh đạo nhóm E3 hôm 21.11

ẢNH: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang rơi vào thế bí trước sức ép từ Mỹ về việc phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bị cho là bất lợi, trong khi còn nhiều khó khăn khác bủa vây.

Xem thêm bình luận