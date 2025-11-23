Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
23/11/2025 04:30 GMT+7

Tin tức Tập trung cao độ cứu trợ nhân dân; Những ngôi làng trơ trụi sau lũ; Trung Quốc leo thang sức ép với Nhật Bản... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.11.2025.

Tập trung cao độ cứu trợ nhân dân

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.11.2025 - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân ứng cứu người dân bị cô lập tại P.Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: MINH CHÂU

Ngày 22.11, các đoàn công tác do các Ủy viên Bộ Chính trị dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai. 

Những ngôi làng trơ trụi sau lũ

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.11.2025 - Ảnh 2.

Một căn nhà bị sập hoàn toàn ở thôn Hội Cư

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngày 22.11, PV Thanh Niên theo chân các đoàn cứu hộ vượt qua những cung đường còn loang lổ bùn đất để tiếp cận các vùng cô lập ở phía đông tỉnh Đắk Lắk, như Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Xuân... (thuộc Phú Yên cũ).

Trung Quốc leo thang sức ép với Nhật Bản

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.11.2025 - Ảnh 3.

Ảnh chụp nội dung từ tài khoản X của Đại sứ quán TrungQuốc ở Manila đăng tải ngày 21.11 nhằm chỉ trích Nhật Bản

ẢNH: REUTERS

Căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Bắc Kinh không ngừng gia tăng áp lực nhằm vào Tokyo.

