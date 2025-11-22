Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.11.2025

Buôn bán vỉa hè có thể vào "khung" đóng thuế ?

Bộ Tài chính cam kết sẽ tính lại ngưỡng doanh thu chịu thuế. Bởi nếu áp ngưỡng doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở lên, những người "bám" vào vỉa hè để mưu sinh qua ngày có thể rơi vào diện phải đóng thuế. (trang 6)

Nếu bán 200 - 300 tấm vé số mỗi ngày, người bán vé số có thể đóng thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1.1.2026 ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Trong khi chủ nhà luôn than phiền giá cho thuê nhà "thua" lãi suất tiết kiệm thì với người đi thuê, chi phí ở đã tăng khá cao trong thời gian gần đây. (trang 12)

Khu căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng (P.Tân Mỹ, P.Tân Hưng) có giá thuê cao ngất ngưởng ẢNH: LÊ NAM

Mỹ nỗ lực hoàn thiện kế hoạch hòa bình Ukraine

Mỹ xác nhận có kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine nhưng cho biết vẫn đang đàm phán, sau khi bản dự thảo không chính thức của kế hoạch này gây xôn xao. (trang 24)