Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.11.2025

Buôn bán vỉa hè có thể vào "khung" đóng thuế ?
Bộ Tài chính cam kết sẽ tính lại ngưỡng doanh thu chịu thuế. Bởi nếu áp ngưỡng doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở lên, những người "bám" vào vỉa hè để mưu sinh qua ngày có thể rơi vào diện phải đóng thuế. (trang 6)
Giá nhà cho thuê âm thầm tăng
Trong khi chủ nhà luôn than phiền giá cho thuê nhà "thua" lãi suất tiết kiệm thì với người đi thuê, chi phí ở đã tăng khá cao trong thời gian gần đây. (trang 12)
Mỹ nỗ lực hoàn thiện kế hoạch hòa bình Ukraine
Mỹ xác nhận có kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine nhưng cho biết vẫn đang đàm phán, sau khi bản dự thảo không chính thức của kế hoạch này gây xôn xao. (trang 24)
