Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
21/11/2025 03:53 GMT+7

Tin tức Tổng lực ứng phó ngập lụt lịch sử; Sửa thuế cần phù hợp, hỗ trợ người dân; Xung đột Nga - Ukraine trước đề xuất hòa bình mới… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.11.2025.

Tổng lực ứng phó ngập lụt lịch sử

Trong đêm 19 và ngày 20.11, các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk dốc toàn lực ứng phó đợt mưa lũ được đánh giá "vượt xa các kịch bản từng chuẩn bị". Lực lượng chức năng xuyên đêm tổ chức sơ tán dân, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.11.2025 - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng ngập tại P.Tây Nha Trang ngày 20.11

ẢNH: BÁ DUY

Sửa thuế cần phù hợp, hỗ trợ người dân

Giá rau cải, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu liên tục tăng trong thời điểm năm hết tết đến khiến mức chi của các hộ gia đình lên cao. Vì vậy chính sách thuế cần được thay đổi phù hợp, hỗ trợ người dân đồng thời góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.11.2025 - Ảnh 2.

Giá nhiều loại rau củ tăng mạnh những ngày qua khiến nhiều người phải chi tiêu dè sẻn

ẢNH: NG.NGA

Xung đột Nga - Ukraine trước đề xuất hòa bình mới

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xây dựng kế hoạch chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, song tính khả thi vẫn còn bỏ ngỏ.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.11.2025 - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin

ẢNH: AFP

