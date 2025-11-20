Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.11.2025

Vị thế mới cho nhà giáo

Trong bối cảnh giáo dục VN bước vào giai đoạn đổi mới sâu rộng, câu chuyện về vai trò, vị trí và thu nhập của nhà giáo trở thành mối quan tâm lớn của toàn xã hội.

Nhà giáo xứng đáng được đối xử công bằng, tôn trọng và tiếp sức để đứng vững trong nghề ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chuyện anh Nguyễn Mạnh Huy, và thế hệ chúng tôi

Chính trong những ngày tháng ấy mà nhiều người trẻ đã trở thành độc giả trung thành của Thanh Niên. Tôi cùng bạn bè hồi hộp dõi theo từng bài báo, từng động thái của cơ quan chức năng và thảo luận sôi nổi về số phận của anh Nguyễn Mạnh Huy. Bởi đó cũng là số phận của chính chúng tôi.

Nguyễn Mạnh Huy trong buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp đại học ẢNH: NVCC

Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa khẩn cấp chống lũ lịch sử

Ngày 19.11, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa tập trung toàn lực ứng phó mưa lũ, trong đó tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).