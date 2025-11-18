Những người trẻ hát bằng trái tim

Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng thành lập năm 2006, với sứ mệnh mang âm nhạc đến gần hơn với thanh niên, dùng lời ca tiếng hát để lan tỏa truyền thống cách mạng Việt Nam. Những ngày đầu thành lập, đội chỉ biểu diễn phục vụ cho các hoạt động tình nguyện. Đến nay, với sự dẫn dắt tâm huyết của anh Lương Hiển Đạt, Phụ trách đội, và sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành đoàn, đội TCM đã trưởng thành vượt bậc, trở thành một trong những hạt nhân văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của tuổi trẻ Cần Thơ.

Hằng năm, đội đều góp mặt trong các chương trình nghệ thuật và những ngày lễ lớn của đất nước như 30.4, 1.5, 27.7, 2.9… Mỗi buổi biểu diễn không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đi trước, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn, tự hào về Tổ quốc. Anh Đạt chia sẻ: "Khi tập hay biểu diễn những bài hát truyền thống, lần nào tôi cũng thấy xúc động và tự hào. Âm nhạc giúp tôi sống chậm lại, nghĩ nhiều hơn về công lao của cha anh và thôi thúc bản thân sống xứng đáng hơn".

Các thành viên Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng thuộc Thành đoàn Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Đội hiện có khoảng 20 thành viên, độ tuổi từ 17 - 28 là học sinh, sinh viên các trường THPT, CĐ, ĐH trên địa bàn thành phố. Dù bận rộn với lịch học, lịch làm việc, các thành viên vẫn duy trì tập luyện đều đặn mỗi ngày vào khung giờ đặc biệt (từ 11 giờ 30 đến trước 13 giờ). Chị Nguyễn Thanh Thu Thảo, Đội trưởng Đội TCM, cho biết: "Gần 20 năm nay, chúng tôi đều tập vào giờ này. Ban ngày học tập, làm việc, buổi trưa tranh thủ tập hát để buổi tối có thêm thời gian cho gia đình. Dù có vất vả, nhưng đó là khoảng thời gian đáng quý nhất trong ngày".

Những buổi tập diễn ra trong căn phòng quen thuộc của đội, với tiếng đàn vang lên hòa cùng giọng hát trong trẻo của tuổi trẻ. Cứ thế, từng ca khúc được chỉn chu, từng động tác biểu diễn được trau dồi, giúp các thành viên trưởng thành về kỹ năng lẫn cảm xúc. Tham gia đội, các bạn trẻ không chỉ học kỹ thuật thanh nhạc, rèn luyện phong cách biểu diễn, mà còn được bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước. Mỗi bài hát cách mạng là một câu chuyện lịch sử, là bài học về lòng kiên cường, tinh thần cống hiến của các thế hệ cha anh.

Phạm Quốc Khải, thành viên đội TCM, cho biết: "Nhờ sinh hoạt trong đội, tôi biết nhiều hơn về các ca khúc truyền thống cách mạng Việt Nam và học được nhiều kỹ năng trong trong biểu diễn, đặc biệt là công tác Đoàn". Tương tự, thành viên Phạm Thị Kim Huê bộc bạch: "Mỗi lần biểu diễn, tôi cảm thấy tự hào vì được hát những bài ca đi cùng năm tháng. Tôi mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc đến với các bạn trẻ".

Sau gần 20 năm, đội TCM đã chứng kiến nhiều thế hệ trưởng thành. Nhiều gương mặt trẻ rời đi, mang theo hành trang là tình yêu âm nhạc và tinh thần cống hiến. Còn với những người đang tiếp nối, đó là niềm tự hào được góp một phần nhỏ bé giữ hồn ca khúc cách mạng giữa nhịp sống hiện đại. Bằng sự đam mê và nhiệt huyết, họ vẫn đang viết tiếp hành trình "hát bằng trái tim" để giai điệu truyền thống mãi ngân vang ở vùng đất Tây Đô.