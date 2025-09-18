Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/09/2025 20:59 GMT+7

Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu đậm, thu hút hàng trăm nghìn thanh niên cả nước tham gia, với hàng nghìn hoạt động tri ân, an sinh xã hội và hơn 1,1 tỉ lượt tương tác trên mạng.

Tri ân, tự hào và khẳng định bản lĩnh thanh niên 

T.Ư Đoàn vừa thông tin về kết quả Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi. Theo đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã triển khai Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2025 trên phạm vi cả nước.

Với 3 chặng hoạt động xuyên suốt từ tháng 7 đến tháng 9, hành trình đã tạo nên hiệu ứng chính trị - xã hội sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ trẻ với Tổ quốc.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 1.

Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi

Ảnh: Đăng Hải

Chặng 1 "Tuổi trẻ tri ân" (17 - 27.7) diễn ra với hơn 3.484 hoạt động, thu hút 330.000 hội viên, thanh niên tham gia. Các đội hình tình nguyện tham gia tu sửa nghĩa trang, nhà tưởng niệm, xây mới và chỉnh trang 1.637 ngôi nhà, công trình dân sinh. 

Hơn 27,5 tỉ đồng được huy động, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, chăm lo thiết thực cho các gia đình chính sách, người có công.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 3.

Hành trình đã huy động được nguồn lực lớn để thực hiện tri ân

ẢNH: BTC

Tiếp đó, chặng 2 "Tự hào bản hùng ca dân tộc" (27.7 - 19.8) ghi dấu với lễ chào cờ đồng loạt ngày 16.8 tại hơn 3.300 điểm trên cả nước, quy tụ gần 127.000 thanh niên tham dự. 

Hàng vạn lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và hàng nghìn phần quà an sinh đã được trao tặng. Các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu nhân chứng lịch sử đã góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 4.

Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi được đồng loạt tổ chức

ẢNH: BTC

Chặng 3 "Tự hào Việt Nam" (20.8 - 2.9) là cao điểm, gắn kết thanh niên qua những hoạt động xếp hình cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam, chữ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với sự tham gia của gần 17.400 bạn trẻ.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 5.

Chương trình có 4.000 hoạt động an sinh xã hội

ẢNH: BTC

T.Ư Đoàn cho biết, hơn 6.300 bài viết trên mạng xã hội, hàng triệu lượt tương tác và 4.000 hoạt động an sinh xã hội đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu, lan tỏa mạnh mẽ

Bên cạnh hoạt động trực tiếp, Chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi đã gây ấn tượng với hơn 1,1 tỉ lượt tiếp cận, tương tác trên các nền tảng số. Facebook ghi nhận hơn 621 triệu lượt, TikTok đạt gần 478 triệu lượt xem với hơn 16.000 video sáng tạo.

Công cụ avatar trực tuyến thu hút trên 4,2 triệu lượt sử dụng. Cùng với đó, hơn 50 ấn phẩm truyền thông hiện đại như infographic, video, hình ảnh được phát hành, khắc họa sinh động các giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 6.

Chương trình hoàn thành vượt mức chi tiêu đề ra

ẢNH: BTC

Theo báo cáo, các chỉ tiêu trọng tâm đều hoàn thành và vượt mức. 4.857 hành trình được tổ chức (gấp 6 lần so với kế hoạch), 129.545 lá cờ Tổ quốc được trao tặng, 250 công trình tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được xây dựng. Đặc biệt, chỉ tiêu 800 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội đã vượt xa, đạt hơn 1,1 tỉ lượt.

Hành trình đã để lại dấu ấn sâu đậm, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần bồi đắp tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong thế hệ trẻ.

