Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.11.2025

Thanh Niên
18/11/2025 03:50 GMT+7

Tin tức Khơi dậy hào khí dân tộc trong kỷ nguyên mới; Từ sự kiên định của người cựu tử tù Côn Đảo; Tập trung khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.11.2025.

Khơi dậy hào khí dân tộc trong kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ VN (18.11.1930 - 18.11.2025) là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn sức mạnh đã làm nên mọi thắng lợi của cách mạng VN.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân P.Thượng Cát, TP.Hà Nội trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tối 14.11

ẢNH: TTXVN

Từ sự kiên định của người cựu tử tù Côn Đảo

40 năm trước, giữa cơn khủng hoảng kinh tế - xã hội và khát vọng đổi mới của đất nước, ông Lê Quang Vịnh, khi ấy là Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN, đã thúc đẩy mạnh mẽ để Báo Thanh Niên ra đời.

- Ảnh 2.

Ông Lê Quang Vịnh thời sinh viên, năm 1958

ẢNH: NVCC

Tập trung khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê

Chiều 17.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã kiểm tra hiện trường vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh) khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

- Ảnh 3.

Vị trí xảy ra sạt lở đèo Khánh Lê

ẢNH: H.L

Khám phá thêm chủ đề

hào khí dân tộc Kỷ Nguyên Mới Côn Đảo sạt lở đèo Khánh Lê tử tù Côn Đảo Báo Thanh Niên
Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
