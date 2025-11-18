Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.11.2025

Khơi dậy hào khí dân tộc trong kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ VN (18.11.1930 - 18.11.2025) là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn sức mạnh đã làm nên mọi thắng lợi của cách mạng VN.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân P.Thượng Cát, TP.Hà Nội trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tối 14.11 ẢNH: TTXVN

Từ sự kiên định của người cựu tử tù Côn Đảo

40 năm trước, giữa cơn khủng hoảng kinh tế - xã hội và khát vọng đổi mới của đất nước, ông Lê Quang Vịnh, khi ấy là Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN, đã thúc đẩy mạnh mẽ để Báo Thanh Niên ra đời.

Ông Lê Quang Vịnh thời sinh viên, năm 1958 ẢNH: NVCC

Tập trung khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê

Chiều 17.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã kiểm tra hiện trường vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh) khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.