Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
17/11/2025 03:46 GMT+7

Tin tức 40 năm Báo Thanh Niên: Những người mở đường, Mời quý bạn đọc tham gia Cuộc thi viết 'Thanh Niên và tôi', Làm gì để tăng trưởng 2 con số?… là những thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 17.11.2025.

40 năm Báo Thanh Niên: Những người mở đường

- Ảnh 1.

Ban biên tập Tuần tin Thanh Niên tiếp ông Đào Duy Tùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư- đến thăm và làm việc ngày 12.1.1988

ẢNH: TƯ LIỆU

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Thanh Niên ra đời, trân trọng kính mời bạn đọc cùng ôn lại hành trình của một tờ báo, từ những bước đầu tiên.

Mời quý bạn đọc tham gia Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”

- Ảnh 2.

Trang bìa số báo đầu tiên của Thanh Niên, ngày 3.1.1986

ẢNH: TƯ LIỆU

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi” nhằm tri ân quý bạn đọc đã gắn bó, đồng hành cùng tờ báo suốt 4 thập niên qua.

Làm gì để tăng trưởng 2 con số?

- Ảnh 3.

Tái cấu trúc động lực tăng trưởng theo hướng ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao để tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả

ẢNH: HOÀNG TRỌNG QUỲNH

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên là một chỉ tiêu quan trọng nhưng đầy thách thức vừa được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Vậy chúng ta sẽ làm gì để đạt được mục tiêu này?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.11.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.11.2025

Tin tức TP.HCM hình thành mạng lưới y tế đa cực; Cấp thiết giải quyết ngập lụt: Thủy điện không thể vô can; Chiến dịch tuyệt mật của CIA ở Afghanistan... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.11.2025.

