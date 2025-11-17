Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.11.2025

40 năm Báo Thanh Niên: Những người mở đường
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Thanh Niên ra đời, trân trọng kính mời bạn đọc cùng ôn lại hành trình của một tờ báo, từ những bước đầu tiên.
Mời quý bạn đọc tham gia Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi” nhằm tri ân quý bạn đọc đã gắn bó, đồng hành cùng tờ báo suốt 4 thập niên qua.
Làm gì để tăng trưởng 2 con số?
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên là một chỉ tiêu quan trọng nhưng đầy thách thức vừa được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Vậy chúng ta sẽ làm gì để đạt được mục tiêu này?
