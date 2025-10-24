Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo Thanh Niên khởi công 2 căn nhà nhân ái tại Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/10/2025 08:07 GMT+7

Sáng 22.10, Báo Thanh Niên phối hợp Phòng khám đa khoa Tâm Đức và UBND xã Đồng Phú (Đồng Nai) khởi công 2 căn nhà nhân ái cho gia đình ông Nguyễn Văn Sáng và chị Cao Thị Thái.

Lễ khởi công có sự tham dự của nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên; ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú; thượng tá Lữ Thanh Trà, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai; ông Tạ Minh Đức, Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm Đức; cùng các đơn vị đồng hành và đông đảo bà con đến chia vui.

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn nhà nhân ái tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công căn nhà nhân ái cho gia đình ông Nguyễn Văn Sáng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Giấc mơ có căn nhà đầu tiên sắp thành

Gia đình ông Nguyễn Văn Sáng (thôn 3, xã Đồng Phú) có 6 thành viên, trong đó 2 con đang học cấp 2 và 2 cháu ngoại nhỏ (một bé bị khuyết tật). Gánh nặng kinh tế dồn lên vai ông Sáng khi vợ phải ở nhà chăm sóc con cháu. Thương ông Sáng, người em đã tặng mảnh đất nhỏ, với hy vọng giúp gia đình anh trai sớm hiện thực hóa ước mơ có căn nhà đầu tiên. "Tôi năm nay 56 tuổi rồi, đây là căn nhà đầu tiên trong đời. Cảm ơn Báo Thanh Niên, Phòng khám Tâm Đức và các nhà tài trợ đã giúp tôi có được tổ ấm mơ ước", ông Sáng xúc động chia sẻ. Buổi lễ khởi công tại gia đình ông Sáng đã diễn ra trong không khí ấm áp, nhiều người dân và bạn bè đến chúc mừng, hứa cùng chung tay giúp sức sớm hoàn thiện ngôi nhà.

Còn chị Cao Thị Thái (38 tuổi, thôn 6, xã Đồng Phú) cũng thiếu may mắn khi bị khuyết tật từ nhỏ. Và hạnh phúc đến với chị chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bởi sau khi sinh em bé, người chồng đã rời đi, để lại 2 mẹ con bơ vơ, phải về ở chung với ông bà ngoại. Vì con, chị luôn cố gắng vượt lên số phận, nhưng số tiền hỗ trợ cho người khuyết tật hằng tháng không đủ trang trải chi phí cho 2 mẹ con (người con năm nay mới chỉ học lớp 2). May mắn xin được việc tại một công ty may mặc trong KCN Bắc Đồng Phú, nhưng mức thu nhập của chị hằng tháng cũng chỉ từ 5 - 7 triệu đồng (nếu tăng ca). Mỗi ngày chị đều nỗ lực, cố gắng để con có những bữa ăn đủ đầy và tương lai tốt hơn. Nhận được sự hỗ trợ từ Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương, chị Thái không kìm được xúc động: "Cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn chính quyền địa phương đã xây cho mẹ con tôi căn nhà mơ ước".

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn nhà nhân ái tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công căn nhà nhân ái cho gia đình chị Cao Thị Thái

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Lan tỏa tinh thần "sống đẹp - sống tử tế"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú, cho biết: "Việc Báo Thanh Niên và Phòng khám Tâm Đức hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho 2 hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn là nghĩa cử đầy nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Chính quyền địa phương rất trân trọng và cảm ơn các đơn vị đồng hành".

Xúc động phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên, cho biết: "Nhiều năm qua, Báo Thanh Niên luôn tự hào khi triển khai nhiều chương trình nhân ái, lan tỏa tinh thần "sống đẹp - sống tử tế" trên khắp mọi miền đất nước. Thay mặt Ban biên tập và Công đoàn, tôi xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền xã Đồng Phú, Phòng khám Tâm Đức, Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và Công ty Gia Phú Bình Phước đã cùng chung tay để khởi công 2 căn nhà hôm nay. Hy vọng chúng ta tiếp tục đồng hành trong các chương trình thiện nguyện sắp tới".

Báo Thanh Niên khởi công 2 căn nhà nhân ái tại Đồng Nai - Ảnh 3.

Chị Cao Thị Thái xúc động ôm con vào lòng khi nhận được sự hỗ trợ để xây dựng căn nhà nhân ái

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Về phía doanh nghiệp tài trợ, ông Tạ Minh Đức, Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm Đức, cho biết: "Sau khi được Báo Thanh Niên kết nối, chúng tôi lập tức đồng ý tham gia. Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện về nghị lực và niềm tin. Chúng tôi tin rằng yêu thương, nếu được sẻ chia đúng nơi, sẽ lan tỏa và nhân lên gấp bội". Ông Đức cũng chia sẻ thêm: "Với Tâm Đức, "chữa lành" không chỉ là điều trị bệnh tật, mà còn là xoa dịu những khó khăn trong cuộc sống, khơi dậy niềm tin và nghị lực vươn lên. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong chương trình đầy ý nghĩa này và mong sẽ tiếp tục chung sức trong thời gian tới".

Tại buổi lễ, Phòng khám đa khoa Tâm Đức trao tài trợ 80 triệu đồng cho mỗi căn nhà, Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 12 triệu đồng (150 bao xi măng), Công ty Gia Phú Bình Phước tặng 7 triệu đồng thiết bị, đồ gia dụng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
