Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Tặng nhà nhân ái cho đôi vợ chồng trẻ ở xã Ba Lòng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/09/2025 08:30 GMT+7

Sáng 25.9, đại diện Báo Thanh Niên và Đảng ủy, chính quyền xã Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao Nhà Nhân ái cho gia đình chị Hồ Thị Kiên (25 tuổi, thôn 5, xã Ba Lòng).

Chị Kiên có chồng và 1 con nhỏ, là người dân tộc Vân Kiều, điều kiện khó khăn. Chồng chị Kiên là công nhân chăm sóc rừng tràm, thu nhập bấp bênh, nên nhiều năm qua, cả gia đình phải sống trong căn chòi rách nát, tạm bợ. Được sự giới thiệu của chính quyền xã Ba Lòng, hồi đầu tháng 9, đoàn công tác của Báo Thanh Niên đã lên tận nơi khảo sát và quyết định tặng cho gia đình chị Kiên 1 ngôi nhà trị giá 70 triệu đồng, toàn bộ kinh phí do nhà báo Đỗ Trường (PV Thanh Niên tại TP.HCM) và bạn bè ủng hộ.

Tặng nhà nhân ái cho đôi vợ chồng trẻ ở xã Ba Lòng- Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên (thứ 2, từ trái qua) cùng chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm với vợ chồng chị Kiên trước ngôi nhà mới

ẢNH: THANH LỘC

Sau nhiều ngày thi công, ngôi nhà này đã thành hình với vóc dáng của 1 ngôi nhà sàn truyền thống của người Vân Kiều với các trụ bê tông, vách và sàn nhà bằng gỗ, mái bằng tôn cách nhiệt...

Xúc động trong giây phút được chính thức sở hữu ngôi nhà mơ ước, chị Kiên không giấu được nước mắt, gửi lời cảm ơn trân trọng đến bạn đọc Báo Thanh Niên, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ cho gia đình căn nhà kiên cố.

Tin liên quan

Tặng nhà nhân ái giữa mùa dịch

Tặng nhà nhân ái giữa mùa dịch

Dù tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, Quảng Trị cũng đã có ca nhiễm cộng đồng, nhưng bằng nỗ lực của Báo Thanh Niên và UBND H.Cam Lộ (Quảng Trị), 2 ngôi nhà mới dành cho 2 hộ gia đình khó khăn vẫn kịp hoàn thành.

Báo Thanh Niên tặng nhà nhân ái ở vùng cao Quảng Trị

Ấm áp căn nhà nhân ái của những người làm báo miền Trung

Khám phá thêm chủ đề

nhà nhân ái đôi vợ chồng trẻ Báo Thanh Niên tỉnh Quảng Trị dân tộc Vân Kiều
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận