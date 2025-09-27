Tặng nhà nhân ái cho đôi vợ chồng trẻ ở xã Ba Lòng

Chị Kiên có chồng và 1 con nhỏ, là người dân tộc Vân Kiều, điều kiện khó khăn. Chồng chị Kiên là công nhân chăm sóc rừng tràm, thu nhập bấp bênh, nên nhiều năm qua, cả gia đình phải sống trong căn chòi rách nát, tạm bợ. Được sự giới thiệu của chính quyền xã Ba Lòng, hồi đầu tháng 9, đoàn công tác của Báo Thanh Niên đã lên tận nơi khảo sát và quyết định tặng cho gia đình chị Kiên 1 ngôi nhà trị giá 70 triệu đồng, toàn bộ kinh phí do nhà báo Đỗ Trường (PV Thanh Niên tại TP.HCM) và bạn bè ủng hộ.

Đại diện Báo Thanh Niên (thứ 2, từ trái qua) cùng chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm với vợ chồng chị Kiên trước ngôi nhà mới ẢNH: THANH LỘC

Sau nhiều ngày thi công, ngôi nhà này đã thành hình với vóc dáng của 1 ngôi nhà sàn truyền thống của người Vân Kiều với các trụ bê tông, vách và sàn nhà bằng gỗ, mái bằng tôn cách nhiệt...

Xúc động trong giây phút được chính thức sở hữu ngôi nhà mơ ước, chị Kiên không giấu được nước mắt, gửi lời cảm ơn trân trọng đến bạn đọc Báo Thanh Niên, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ cho gia đình căn nhà kiên cố.