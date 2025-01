Ấm áp căn nhà nhân ái của những người làm báo miền Trung

Gia đình ông Hồ Văn Lịch (76 tuổi, trú thôn Tru Chaih, xã Đông Sơn, H.A Lưới, TP.Huế) đã kịp dọn vào nhà mới để đón xuân Ất Tỵ 2025. Căn nhà nhân ái ấm cúng này do những người làm báo miền Trung chung tay xây dựng. Ông Lịch thuộc diện hộ nghèo, có 8 người con (6 gái, 2 trai). 5 người con lớn đã lập gia đình, trong đó, người con trai cả đã lấy vợ và đã tách hộ, sinh 1 con gái, nhưng không may đã qua đời hồi tháng 3.2024 do đột quỵ.

Các phóng viên thường trú tại Huế trao quà mừng nhà mới cho gia đình ông Hồ Văn Lịch ẢNH: TUYẾT KHOA

Vợ chồng ông Lịch có căn nhà được dựng bằng gỗ khai thác tại địa phương từ hơn 20 năm qua, giờ đã xiêu vẹo, mục nát. Con dâu sau khi mất chồng đưa 2 con về nương tựa gia đình ông, khiến căn nhà rách nát càng thêm chật chội. Bản thân ông Lịch thường xuyên đau ốm, gia đình khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt.

Tại Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 10 diễn ra tại TP.Huế hồi tháng 6.2024, những người làm báo khu vực miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Định) tham gia giải đấu đã phát động đóng góp kinh phí để thực hiện công trình thiện nguyện tại địa phương. Từ số tiền đóng góp (51 triệu đồng), sau khi khảo sát thực tế tại huyện miền núi A Lưới, Ban tổ chức giải quyết định chọn hộ gia đình ông Hồ Văn Lịch để hỗ trợ xây nhà.

Nhà báo Nguyễn Quang Tám trao quà cho các hộ khó khăn tại xã Đông Sơn, H.A Lưới ẢNH: TUYẾT KHOA

Nhà báo Ngô Thùy Trang (thường trú báo Văn hóa tại TP.Huế), thành viên Ban tổ chức, cho biết CLB bóng đá báo chí thường trú Huế (Hue RFC) tiếp tục vận động quyên góp thêm trong các thành viên được 15,5 triệu đồng, Công ty TNHH MTV XDCN Phan Nguyễn tại TP.Huế cũng tài trợ toàn bộ cửa (trị giá 30 triệu đồng) để góp thêm vào công trình. Cuối cùng, căn nhà hoàn thành với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Nhân khánh thành ngôi nhà mới, CLB bóng đá báo chí thường trú Huế cũng tiếp tục tặng quà gồm chăn ấm và 3 triệu đồng, hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để sơn nhà khi thời tiết tốt.

Ông Lịch vô cùng xúc động trước món quà thiết thực, ấm áp của những người làm báo miền Trung. "Vợ chồng tôi lớn tuổi nhưng con còn nhỏ, nay thêm con dâu và cháu nội cũng dọn về ở chung mà điều kiện khó khăn, nay được các nhà báo xây dựng cho căn nhà mới, vợ chồng tôi rất mừng. Từ nay gia đình chúng tôi đã có chỗ ở, không còn sợ mưa gió", ông chia sẻ.