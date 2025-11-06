Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh thương tâm

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền đợt 2 cho anh Lưu Quang Trung ẢNH: DUY KHANG

Báo Thanh Niên cũng đã chuyển khoản số tiền do bạn đọc đóng góp giúp các hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn, gồm: giúp em Nguyễn Trần Hồng Ngọc, nhân vật trong bài Xin giúp cô sinh viên năm cuối có tiền chữa bệnh lâu dài đăng trên Thanh Niên ngày 14.10.2025: 131.229.615 đồng; giúp vợ chồng ông Phan Tường, nhân vật trong bài Xót xa vợ chồng già nuôi 2 con tâm thần đăng trên Thanh Niên ngày 3.9.2025: 35.280.000 đồng; chuyển khoản đợt 12 số tiền 8.000.000 đồng cho gia đình bà Hoàng Thị Thỏn, nhân vật trong bài Cụ bà 84 tuổi mù lòa nuôi 2 cháu mồ côi đăng trên Thanh Niên ngày 10.5.2016 (trước đó đã trao 11 đợt với tổng số tiền 210.300.000 đồng); chuyển khoản đợt 2 số tiền 11.110.000 đồng cho em Nguyễn Trọng Nguyên, nhân vật trong bài Mồ côi cha mẹ, nam sinh viên gồng gánh nuôi 2 em nhỏ đăng trên Thanh Niên ngày 21.12.2024 (đợt 1 đã trao 30.219.500 đồng); chuyển khoản đợt 4 số tiền 1.000.000 đồng cho em Từ Thiếu Phương, nhân vật trong bài Cô gái nghèo bệnh nặng không tiền chữa trị đăng trên Thanh Niên ngày 19.12.2024 (trước đó đã trao 3 đợt với tổng số tiền 83.333.000 đồng); chuyển khoản đợt 4 số tiền 50.000 đồng cho gia đình em Nguyễn Thị Quỳnh Như, nhân vật trong bài Cô gái trẻ mong được giúp đỡ để vượt qua bệnh tật đăng trên Thanh Niên ngày 8.11.2024 (trước đó đã trao 3 đợt với tổng số tiền 109.289.000 đồng); chuyển khoản đợt 4 số tiền 220.000 đồng cho gia đình em Phan Ngọc Anh Thư, nhân vật trong bài Con muốn sống: "Mang con ung thư đi bệnh viện, tôi còn 1,4 triệu đồng" đăng trên Thanh Niên Online ngày 15.10.2024 (trước đó đã trao 3 đợt với tổng số tiền 129.622.349 đồng); chuyển khoản đợt 2 số tiền 17.400.000 đồng cho gia đình em Trần Dương Bảo Ngọc, nhân vật trong bài Con muốn sống: Bé gái ung thư khả năng bỏ mắt vì không còn tiền chữa trị đăng trên Thanh Niên Online ngày 28.7.2025 (đợt 1 đã chuyển 191.955.554 đồng); chuyển khoản đợt 2 số tiền 6.661.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Hường, nhân vật trong bài Xin cứu người phụ nữ bán vé số, vay nợ để lo đám tang cho mẹ đăng trên Thanh Niên Online ngày 19.7.2025 (đợt 1 đã chuyển 84.844.499 đồng); chuyển khoản đợt 2 số tiền 5.805.000 đồng cho gia đình em Nguyễn Văn Dũng, nhân vật trong bài Bé trai mồ côi mẹ ở với bà ngoại già yếu đăng trên Thanh Niên ngày 22.7.2025 (đợt 1 đã chuyển 20.170.000 đồng).