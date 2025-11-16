Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.11.2025

TP.HCM hình thành mạng lưới y tế đa cực

Khám chữa bệnh với máy móc, thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở Cần Giờ, TP.HCM ẢNH: BV

TP.HCM đang phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm thì ngành y tế cũng xác định mô hình chăm sóc sức khỏe đa cực phục vụ hơn 14 triệu dân. (trang 4)

Cấp thiết giải quyết ngập lụt: Thủy điện không thể vô can

Thủy điện Sông Tranh ở thượng nguồn Đà Nẵng điều tiết xả lũ về hạ du ngày 6.11 ẢNH: NGỌC THƠM

Ngoài yếu tố tự nhiên và đô thị hóa, việc vận hành các hồ thủy điện, thủy lợi chưa thật sự hài hòa được xem là nguyên nhân khiến hạ du ở một số tỉnh, thành miền Trung chịu trận qua mỗi mùa mưa lũ. (trang 6)

Chiến dịch tuyệt mật của CIA ở Afghanistan

Binh sĩ Mỹ tại một cánh đồng anh túc ở tỉnh Kandahar (Afghanistan) năm 2012 ẢNH: REUTERS

Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) được cho là từng tiến hành chiến dịch chống ma túy tuyệt mật nhằm phá hủy những cánh đồng thuốc phiện tại Afghanistan. (trang 23)