Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
13/11/2025 04:04 GMT+7

Tin tức Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước; CSGT mạnh tay phạt tài xế dùng điện thoại khi lái xe; Băng rừng gọi học trò về lại lớp... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 13.11.2025.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.11.2025 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ) ngày 5.2.2025

ẢNH: TTXVN

Cách đây 95 năm, dưới sự chủ trì của Đảng, Hội Phản đế Đồng minh được thành lập vào ngày 18.11.1930, trở thành tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất VN. (trang 2)

CSGT mạnh tay phạt tài xế dùng điện thoại khi lái xe

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.11.2025 - Ảnh 2.

Cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe là hành vi bị nghiêm cấm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thói quen dùng điện thoại khi lái xe vẫn còn phổ biến trên đường phố. Chỉ 1 giây lơ là, tai nạn giao thông có thể xảy ra. (trang 13)

Băng rừng gọi học trò về lại lớp

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.11.2025 - Ảnh 3.

Dìu học sinh qua con suối chảy xiết để ra lại lớp

ẢNH: NGỌC THƠM

Những ngày này, nhiều nơi ở vùng cao TP.Đà Nẵng, trên những con đường đất còn sạt lở, thầy cô lại tất tả băng rừng, vượt suối để gọi học trò về lại lớp sau trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10. (trang 16)

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.11.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.11.2025

Tin tức Một bộ sách giáo khoa thống nhất trước giờ G, Thuế thu nhập cá nhân giảm bao nhiêu?, Quốc gia giữa những tâm bão… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 12.11.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.11.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.11.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên dùng điện thoại khi lái xe đại đoàn kết toàn dân tộc gọi học trò về lại lớp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận