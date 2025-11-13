Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.11.2025

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước
Cách đây 95 năm, dưới sự chủ trì của Đảng, Hội Phản đế Đồng minh được thành lập vào ngày 18.11.1930, trở thành tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất VN. (trang 2)
CSGT mạnh tay phạt tài xế dùng điện thoại khi lái xe
Thói quen dùng điện thoại khi lái xe vẫn còn phổ biến trên đường phố. Chỉ 1 giây lơ là, tai nạn giao thông có thể xảy ra. (trang 13)
Băng rừng gọi học trò về lại lớp
Những ngày này, nhiều nơi ở vùng cao TP.Đà Nẵng, trên những con đường đất còn sạt lở, thầy cô lại tất tả băng rừng, vượt suối để gọi học trò về lại lớp sau trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10. (trang 16)
