Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.11.2025

Du lịch bứt tốc bất chấp mưa bão

Ngay giữa tâm điểm mùa mưa bão, ngành du lịch vẫn lập kỷ lục đón khách quốc tế, tạo đà vững chắc để bứt tốc vào mùa cao điểm cuối năm.

Du khách quốc tế trên “nóc nhà Đông Dương” Fansipan giữa ngày sương mù giăng kín lối, đầu tháng 11.2025 ẢNH: LÊ NAM

Khẩn cấp khai quật tàu cổ phát lộ ở bờ biển Hội An

Lực lượng chức năng đang chuẩn bị kế hoạch khai quật khẩn cấp con tàu cổ vừa phát lộ trở lại tại bờ biển Hội An sau cơn bão Fengshen (bão số 12).

Tàu cổ xuất lộ ở bờ biển Hội An ẢNH: QUỐC VIỆT

TSMC - "con dao 2 lưỡi" của Đài Loan

Việc sở hữu tập đoàn sản xuất chip số 1 thế giới TSMC tạo ra nhiều ưu thế cho Đài Loan nhưng cũng khiến đảo này đối mặt với áp lực từ chính đồng minh quan trọng là Mỹ.