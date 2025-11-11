Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
11/11/2025 03:51 GMT+7

Tin tức Du lịch bứt tốc bất chấp mưa bão; Khẩn cấp khai quật tàu cổ phát lộ ở bờ biển Hội An; TSMC - 'con dao 2 lưỡi' của Đài Loan... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.11.2025.

Du lịch bứt tốc bất chấp mưa bão

Ngay giữa tâm điểm mùa mưa bão, ngành du lịch vẫn lập kỷ lục đón khách quốc tế, tạo đà vững chắc để bứt tốc vào mùa cao điểm cuối năm.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.11.2025 - Ảnh 1.

Du khách quốc tế trên “nóc nhà Đông Dương” Fansipan giữa ngày sương mù giăng kín lối, đầu tháng 11.2025

ẢNH: LÊ NAM

Khẩn cấp khai quật tàu cổ phát lộ ở bờ biển Hội An

Lực lượng chức năng đang chuẩn bị kế hoạch khai quật khẩn cấp con tàu cổ vừa phát lộ trở lại tại bờ biển Hội An sau cơn bão Fengshen (bão số 12).

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.11.2025 - Ảnh 2.

Tàu cổ xuất lộ ở bờ biển Hội An

ẢNH: QUỐC VIỆT

TSMC - "con dao 2 lưỡi" của Đài Loan

Việc sở hữu tập đoàn sản xuất chip số 1 thế giới TSMC tạo ra nhiều ưu thế cho Đài Loan nhưng cũng khiến đảo này đối mặt với áp lực từ chính đồng minh quan trọng là Mỹ.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.11.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.11.2025

Tin tức Trường vùng bão lũ 'rũ bùn' đón học sinh trở lại, Siêu sân bay Long Thành chạy nước rút về đích, Mua vàng để 'bỏ ống', có nên đánh thuế ?… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.11.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.11.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên mưa bão Hội An du lịch Đài Loan tàu cổ ở Hội An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận