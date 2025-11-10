Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.11.2025

Trường vùng bão lũ "rũ bùn" đón học sinh trở lại

Thanh niên, tình nguyện viên dọn dẹp bùn đất tại các trường bị ngập lụt ở TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Hàng loạt tỉnh, thành miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 kèm theo cơn bão Kalmaegi (bão số 13) khiến trường lớp phải đóng cửa dài ngày. Mãi đến hôm nay (10.11) nhiều nơi mới có thể mở cửa đón học sinh trở lại…

Siêu sân bay Long Thành chạy nước rút về đích

Sân bay Long Thành đang gấp rút thi công, nỗ lực ngày đêm để kịp về đích đúng tiến độ Ảnh: ACV

Những hạng mục quan trọng nhất đã cơ bản hoàn thành, sân bay Long Thành đang chạy nước rút cho mục tiêu đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19.12, đánh dấu cột mốc quan trọng cho dự án hạ tầng hàng không lớn nhất VN.

Mua vàng để "bỏ ống", có nên đánh thuế?

Cần xem xét kỹ quy định tính thuế TNCN đối với hoạt động bán vàng miếng Ảnh: Ngọc Thắng

Đó là vấn đề được một số Đại biểu Quốc hội đặt ra liên quan đến đề xuất đánh thuế giao dịch vàng trong phiên thảo luận dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân mới đây.