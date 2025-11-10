Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
10/11/2025 03:46 GMT+7

Tin tức Trường vùng bão lũ 'rũ bùn' đón học sinh trở lại, Siêu sân bay Long Thành chạy nước rút về đích, Mua vàng để 'bỏ ống', có nên đánh thuế ?… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.11.2025.

Trường vùng bão lũ "rũ bùn" đón học sinh trở lại

- Ảnh 1.

Thanh niên, tình nguyện viên dọn dẹp bùn đất tại các trường bị ngập lụt ở TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Hàng loạt tỉnh, thành miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 kèm theo cơn bão Kalmaegi (bão số 13) khiến trường lớp phải đóng cửa dài ngày. Mãi đến hôm nay (10.11) nhiều nơi mới có thể mở cửa đón học sinh trở lại…

Siêu sân bay Long Thành chạy nước rút về đích

- Ảnh 2.

Sân bay Long Thành đang gấp rút thi công, nỗ lực ngày đêm để kịp về đích đúng tiến độ

Ảnh: ACV

Những hạng mục quan trọng nhất đã cơ bản hoàn thành, sân bay Long Thành đang chạy nước rút cho mục tiêu đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19.12, đánh dấu cột mốc quan trọng cho dự án hạ tầng hàng không lớn nhất VN.

Mua vàng để "bỏ ống", có nên đánh thuế?

- Ảnh 3.

Cần xem xét kỹ quy định tính thuế TNCN đối với hoạt động bán vàng miếng

Ảnh: Ngọc Thắng

Đó là vấn đề được một số Đại biểu Quốc hội đặt ra liên quan đến đề xuất đánh thuế giao dịch vàng trong phiên thảo luận dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân mới đây.

