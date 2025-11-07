Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
07/11/2025 04:15 GMT+7

Tin tức Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; Bão Kalmaegi đổ bộ đất liền; Bế tắc giữa đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.11.2025.

Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

- Ảnh 1.

Hội nghị T.Ư 14 khóa XIII bế mạc sau 2 ngày làm việc

Ảnh: Nhật Bắc

Sáng 6.11, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 14 khóa XIII sau 2 ngày làm việc.

Bão Kalmaegi đổ bộ đất liền

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó khi bão Kalmaegi đổ bộ, gây nhiều thiệt hại

ẢNH: T.N-TTXVN

Bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua Quy Nhơn với gió giật dữ dội, khiến cây cối ngã đổ; toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn tất di dời hơn 340.000 người đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Bế tắc giữa đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ

- Ảnh 3.

Thông báo đóng cửa bên ngoài Trung tâm du khách quốc hội Mỹ

ẢNH: AFP

Đợt đóng cửa chính phủ lần này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng chưa từng có cho nền kinh tế Mỹ, trong khi hai đảng vẫn chưa chấp nhận nhượng bộ.

