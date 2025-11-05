Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.11.2025

Xây dựng Nhà nước pháp quyền kiến tạo và vì dân

Chiều 4.11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIV. Trong bài phát biểu trước phiên thảo luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những vấn đề lớn, hệ trọng cũng như gợi mở những ý kiến đóng góp tới dự thảo văn kiện - định hướng cho con đường phát triển của dân tộc ta trong nhiều năm tới.

Chiều 4.11, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Ảnh: TTXVN

Hoán cải xe xăng cũ thành xe điện: Lợi bất cập hại

Thông tin Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất hợp pháp hóa việc hoán cải xe máy xăng cũ thành xe điện gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Theo các chuyên gia, đây là phương án không hợp lý, có nhiều bất cập.

Người Việt đang ngày càng cởi mở hơn với xe máy điện Ảnh: Chí Tâm

"Thử thách kép" ở miền Trung

Khi còn chưa khắc phục xong hậu quả các đợt lũ lịch sử, các tỉnh miền Trung lại đang đối diện nguy cơ mưa lớn, sạt lở tiếp diễn với cơn bão Kalmaegi (bão số 13).