Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
05/11/2025 03:32 GMT+7

Tin tức Xây dựng Nhà nước pháp quyền kiến tạo và vì dân, Hoán cải xe xăng cũ thành xe điện: Lợi bất cập hại, 'Thử thách kép' ở miền Trung… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.11.2025.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền kiến tạo và vì dân

Chiều 4.11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIV. Trong bài phát biểu trước phiên thảo luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những vấn đề lớn, hệ trọng cũng như gợi mở những ý kiến đóng góp tới dự thảo văn kiện - định hướng cho con đường phát triển của dân tộc ta trong nhiều năm tới.

- Ảnh 1.

Chiều 4.11, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Ảnh: TTXVN

Hoán cải xe xăng cũ thành xe điện: Lợi bất cập hại

Thông tin Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất hợp pháp hóa việc hoán cải xe máy xăng cũ thành xe điện gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Theo các chuyên gia, đây là phương án không hợp lý, có nhiều bất cập.

- Ảnh 2.

Người Việt đang ngày càng cởi mở hơn với xe máy điện

Ảnh: Chí Tâm

"Thử thách kép" ở miền Trung

Khi còn chưa khắc phục xong hậu quả các đợt lũ lịch sử, các tỉnh miền Trung lại đang đối diện nguy cơ mưa lớn, sạt lở tiếp diễn với cơn bão Kalmaegi (bão số 13).

- Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng gia cố bờ kè tại bờ biển An Bàng (P.Hội An Đông, TP.Đà Nẵng) trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Ảnh: Huy Đạt

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.11.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.11.2025

Tin tức Mưa lũ dai dẳng, bất thường ở miền Trung; Xâm nhập 'cỗ máy' biến người tìm việc thành con nợ; Không có 'phép màu' cho bóng đá Malaysia... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.11.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.11.2025

Khám phá thêm chủ đề

xây dựng Nhà nước pháp quyền Báo Thanh Niên Hoán cải xe xăng cũ thành xe điện xe điện miền Trung Bão Kalmaegi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận