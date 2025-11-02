Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.11.2025

Đà Nẵng, Quảng Ngãi ứng phó nguy cơ lũ chồng lũ

Lũ lịch sử vừa rút thì mưa lớn xuất hiện trở lại ở địa bàn TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cùng với hàng loạt thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết xả lũ khiến hạ lưu ngập sâu. (trang 3)

Ngập trên đường Phan Đình Phùng (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Lương, thưởng tết đóng thuế như thế nào?

Năm hết, tết đến lại là lúc người lao động phập phồng chờ lương thưởng và thấp thỏm không biết khoản tiền này phải đóng thuế bao nhiêu. (trang 4)

Tất cả khoản thưởng tết, lương tháng 13 đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi được nhận ẢNH: NGỌC THẮNG

Thanh niên giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Lũ rút để lại bùn đất, rác thải tràn ngập khắp các tuyến đường, sân trường, nhà dân và trạm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau đó, các tình nguyện viên áo xanh kịp thời có mặt, chung tay khắc phục hậu quả, sớm trả lại môi trường sống an toàn cho người dân. (trang 14)

Đoàn viên, thanh niên xã Trà Bồng tranh thủ dọn nhà để người dân quay về ở, sớm ổn định cuộc sống ẢNH: HẢI PHONG



