Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
02/11/2025 04:30 GMT+7

Tin tức Đà Nẵng, Quảng Ngãi ứng phó nguy cơ lũ chồng lũ; Lương, thưởng tết đóng thuế như thế nào?; Thanh niên giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.11.2025.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi ứng phó nguy cơ lũ chồng lũ

Lũ lịch sử vừa rút thì mưa lớn xuất hiện trở lại ở địa bàn TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cùng với hàng loạt thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết xả lũ khiến hạ lưu ngập sâu. (trang 3)

Đà Nẵng , Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó lũ chồng lũ và khắc phục hậu quả - Ảnh 1.

Ngập trên đường Phan Đình Phùng (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Lương, thưởng tết đóng thuế như thế nào?

Năm hết, tết đến lại là lúc người lao động phập phồng chờ lương thưởng và thấp thỏm không biết khoản tiền này phải đóng thuế bao nhiêu. (trang 4)

Đà Nẵng , Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó lũ chồng lũ và khắc phục hậu quả - Ảnh 2.

Tất cả khoản thưởng tết, lương tháng 13 đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi được nhận

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thanh niên giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Lũ rút để lại bùn đất, rác thải tràn ngập khắp các tuyến đường, sân trường, nhà dân và trạm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau đó, các tình nguyện viên áo xanh kịp thời có mặt, chung tay khắc phục hậu quả, sớm trả lại môi trường sống an toàn cho người dân. (trang 14)

Đà Nẵng , Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó lũ chồng lũ và khắc phục hậu quả - Ảnh 3.

Đoàn viên, thanh niên xã Trà Bồng tranh thủ dọn nhà để người dân quay về ở, sớm ổn định cuộc sống

ẢNH: HẢI PHONG


Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in lũ lịch sử lũ chồng lũ thưởng tết
Xem thêm bình luận